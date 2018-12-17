2018-12-17T15:41:49+03:00
Звезды

Новогодняя резиденция Левши: златокузнецы, живой чай, резные наличники

14 декабря в ремесленном дворе «Добродей» состоялось открытие новой площадки
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Металлическая снежинка никогда не растает. Напоминать о себе она будет обладателю еще долгие годы. Под чутким руководством настоящего кузнеца ее можно изготовить самостоятельно в ремесленном дворе «Добродей».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Секретами ремесла тульские мастера поделились 14 декабря, в день открытия Новогодней резиденции Левши. У посетителей была также возможность лично познакомиться с Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника, увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное декорирование деревянных домов, угоститься живым чаем из жарового самовара и выбрать свой собственный купаж (для здоровья, красоты, удачи).

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, поводом для создания резиденции Левши стал проект «Тула – новогодняя столица России». Сегодня здесь работают тульская кузня, выставка резного наличника, где можно увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное декорирование деревянных домов.

Ювелирное мастерство

Отдельного внимания в ремесленном дворе заслуживает площадка тульских златокузнецов. Редкое искусство мастеров буквально приковывает к себе взгляды. Умельцы превращают металл в подобие драгоценного камня, используя сложнейшую технику «алмазная грань». Эта работа требует ювелирной точности и художественного вкуса.

Раньше предметы, созданные ремесленниками, в основном создавались по заказу императорского двора. Сегодня оценить ювелирный труд златокузнецов туляки могут с помощью старинного метода увеличения деталей - через мелкоскоп.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Старинные забавы

Заглянули туляки и в музей резных наличников. В культурном пространстве можно не только познакомиться с традициями тульского зодчества, но и узнать, какие секреты несут в себе обережные символы.

Не забыли в резиденции Левши и о других забавах — подблюдных гаданиях, играх, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней елки. Мероприятия стали частью праздничной выставки-представления «...Правда сбудется – не минуется...». Здесь представлены святочные народные обычаи Тульской области и Центральной России конца XIX – начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, гости праздника смогли посетить фотозоны, отгадать ремесленные загадки у «Чудо-печи», а заодно познакомились с жителями двора – двумя гусями Добрыней и Берегиней.

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