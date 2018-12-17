2018-12-17T11:16:54+03:00
Общество

Более 300 Дедов Морозов устроили забег в Туле

Сказочные волшебники преодолели дистанцию в ЦПКиО им.П.П. Белоусова
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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15 декабря 2018 года в Туле состоялся яркий, динамичный и веселый праздник - забег Дедов Морозов и Снегурочек, организованный в Белоусовском парке в рамках проекта «Зима по-тульски».

Более трех сотен Дедушек Морозов и Снегурочек облачились в свои праздничные костюмы и стали бегунами. Поддержать их на фонтанную площадь парка пришли туляки и гости Новогодней столицы России.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Первыми на дистанцию вышли участники детского забега. Им предстояло обежать фонтан. На финише Снегурочка угощала ребятишек тульскими пряниками. После этого проверить свои силы прибыли почитатели скандинавской ходьбы, а за ними - участники взрослого забега.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Пока бегуны преодолевали дистанцию, Дед Мороз играл с детьми в веселые и увлекательные игры. Также работала ярмарка тульских мастеров. Гости собирали магнитную мозаику, складывающуюся в логотип проекта «Тула – новогодняя столица России». Сотрудники регионального МЧС бесплатно раздавали горячий чай.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После финиша состоялось вручение призов легкоатлетам, окончившим дистанцию первыми. Наградой для взрослых стали батареи салютов, а для детей — наборы фокусника. Также участникам вручили призы и подарки за самые веселые и интересные костюмы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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