2018-12-17T11:07:02+03:00
Происшествия

70-летняя пенсионерка из Тульской области разводила на деньги участников популярного вокального конкурса

В результате махинаций пострадали четверо музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвами которого стали участники популярного вокального конкурса на телевидении. Все они попались на удочку предприимчивой гражданки.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, женщина связывалась с продюсерами и исполнителями, которые не прошли отбор в финал шоу, и предлагала им помощь.

- При этом в разговоре с собеседниками она подчеркивала свою значимость в руководстве медиахолдинга. Переговоры велись по телефону, а также с помощью мессенджеров, - отмечает Ирина Волк.

Женщина предлагала вокалистам целый комплекс услуг. Он мог включать в себя подготовку оригинальной песни, видеоклипа или дополнительную репетицию.

70-летняя пенсионерка из Тульской области разводила на деньги участников популярного вокального кон.

За такую помощь женщина назначала цену - от 6 до 28 тысяч рублей - и просила перевести деньги на банковскую карту. Добытые средства обналичивались в банкомате в городе Суворове Тульской области.

Криминальная схема была выявлена сотрудниками полиции совместно со службой безопасности медиахолдинга. По подозрению в совершении преступления задержана 70-летняя пенсионерка - жительница города Суворова. В рамках расследования полиция выяснит, причастен ли еще кто-то к этому делу.

Как сообщает телеканал «Звезда», жертвами преступления стали участники вокального конкурса «Новая звезда - 2019». Предварительно, в результате махинаций пострадали четверо музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа.

Мошенница обманула участников вокального конкурса. Комментарий Ирины Волк.

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