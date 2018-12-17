2018-12-17T10:19:46+03:00
Общество

Туляк Алексей Летучий прошел в финал «Танцев»

Теперь он борется за звание лучшего танцовщика страны
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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20-летний Алексей Летучий из Тулы стал одним из финалистов проекта «Танцы» на ТНТ.

Как представитель команды Татьяны Денисовой он борется за звание лучшего танцовщика нашей страны.

Голосование за победителя, который получит 3 млн рублей, уже стартовало.

Вместе с Алексеем к победе идет его товарищ по команде Саша Перцев. Также конкуренцию составляют Юви и Саша Ли из комаанды Егора Дружинина и Ульяна Пылаева и Маша Худорожкова из команды Мигеля.

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