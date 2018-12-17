2018-12-17T08:50:27+03:00
Общество

Туляки могут задать вопрос прокурору города

В редакции газеты "Комсомольская правда" в Туле пройдет прямая линия
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В редакции газеты "Комсомольская правда" в Туле пройдет прямая линия с прокурором города Тулы.

- Что делать, если приходят завышенные квитанции по квартплате?

- Какие есть основания для проведения проверки в коммерческой организации трудового законодательства?

- Что делать, если чиновник намекает на взятку?

На эти и другие вопросы ответит прокурор города Тулы Владислав Анциферов.

Звоните Владиславу Юрьевичу в понедельник, 19 декабря с 16:00 до 17:00 по телефону 50-12-77.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.

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