В Туле создали «индустриальную елку»

Центре Тулы установлена «индустриальная елка». Необычное новогоднее дерево во дворе кластера «Октава» создала сварщица Weld Queen со своими помощниками.

Арт-объект из металла и арматуры весит около 280 кг, и возвышается на 3,5 метра. После украшения елки сваренными руками туляков игрушками ее вес увеличится.

Сегодня, 16 декабря, с 11:00 до 18:00 туляки и гости «Тулы – Новогодней столицы России» могут принять участие в мастер-классах по сварочному делу Александры Ивлевой и изготовить елочные игрушки в индустриальном стиле.

В 18:00 состоится открытие металлической елки.