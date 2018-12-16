2018-12-16T11:44:20+03:00
Общество

В Туле создали «индустриальную елку»

Ее вес - более 280 кг
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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Центре Тулы установлена «индустриальная елка». Необычное новогоднее дерево во дворе кластера «Октава» создала сварщица Weld Queen со своими помощниками.

Арт-объект из металла и арматуры весит около 280 кг, и возвышается на 3,5 метра. После украшения елки сваренными руками туляков игрушками ее вес увеличится.

Сегодня, 16 декабря, с 11:00 до 18:00 туляки и гости «Тулы – Новогодней столицы России» могут принять участие в мастер-классах по сварочному делу Александры Ивлевой и изготовить елочные игрушки в индустриальном стиле.

В 18:00 состоится открытие металлической елки.

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