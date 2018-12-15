Напомним, проект «Тула – новогодняя столица России» стартовал 7 декабря. Целый месяц для туляков и гостей будет проходить масштабная праздничная программа, которая включает в себя целый ряд фестивалей, конкурсов, концертов.

Тульский кремль уже стал самой посещаемой точкой притяжения. За пять дней его посетили около 39 тысяч человек. В атриуме расположился Штаб приема гостей, где туристы получают информацию о достопримечательностях региона, отправляют новогодние открытки, а также становятся участниками специальных программ.

Только за первую неделю проекта в рамках акции «Поздравь с Новым годом по-тульски» наши гости отправили более 1,5 тысяч тематических открыток в разные уголки мира. Более трех тысяч туристов воспользовались системой лояльности – новогодним бэйджем «Гость Тулы».

Не остались обделены вниманием и Тульская набережная, и улица Металлистов с ледяными скультптурами и светящимися инсталяциями.

Открытие Губернского катка посетили около 6 тысяч человек, а за первые два дня его работы на коньках покатались 3,5 тысячи человек.

Как показало анкетирование, в прошедшие выходные в Тулу приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Крыма, Беларуси и Украины, Израиля, Голландии, Португалии, Вьетнама, Ирака и Китая. Загрузка тульских гостиниц на новогоднюю ночь уже достигла 96%.

Напомним, проект «Тула - Новогодняя столица России» продолжит свою работу до 7 января.