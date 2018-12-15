2018-12-15T14:07:48+03:00
Общество

Загрузка тульских гостиниц на новогоднюю ночь уже достигла 96%

А Тульский кремль за пять дней посетили около 39 тысяч человек
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Напомним, проект «Тула – новогодняя столица России» стартовал 7 декабря. Целый месяц для туляков и гостей будет проходить масштабная праздничная программа, которая включает в себя целый ряд фестивалей, конкурсов, концертов.

Тульский кремль уже стал самой посещаемой точкой притяжения. За пять дней его посетили около 39 тысяч человек. В атриуме расположился Штаб приема гостей, где туристы получают информацию о достопримечательностях региона, отправляют новогодние открытки, а также становятся участниками специальных программ.

Только за первую неделю проекта в рамках акции «Поздравь с Новым годом по-тульски» наши гости отправили более 1,5 тысяч тематических открыток в разные уголки мира. Более трех тысяч туристов воспользовались системой лояльности – новогодним бэйджем «Гость Тулы».

Не остались обделены вниманием и Тульская набережная, и улица Металлистов с ледяными скультптурами и светящимися инсталяциями.

Открытие Губернского катка посетили около 6 тысяч человек, а за первые два дня его работы на коньках покатались 3,5 тысячи человек.

Как показало анкетирование, в прошедшие выходные в Тулу приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Крыма, Беларуси и Украины, Израиля, Голландии, Португалии, Вьетнама, Ирака и Китая. Загрузка тульских гостиниц на новогоднюю ночь уже достигла 96%.

Напомним, проект «Тула - Новогодняя столица России» продолжит свою работу до 7 января.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В поселке Ленинский проводятся работы на станции обезжелезивания
В Туле 30-летняя безработная попалась на краже детского питания
Житель Тульской области пойман на краже резака и баллонов с фермы
Как жители Тульской области будут получать пенсию в январе 2019
В Туле проходит «Новогодняя ярмарка школьных компаний»
В деревне Прудное отремонтировали водонапорную башню
Шесть человек тушили горящий дом в Белевском районе
В страшной автоаварии под Тулой погибла женщина, еще двое человек пострадали
Ночью Тулу убирали 55 рабочих и 82 машины
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
В Туле сформировали план ремонта дорог на 2019 год
Туляк попался на краже спортивной одежды и обуви
Болдинский сквер "зажегся" к Новому году 2019
В Пролетарском округе Тулы сносят незаконные строения
Резиденция Левши в Туле официально открылась
В Туле уже работают 14 катков
В Центральном округе Тулы прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей
17 декабря в Туле отключат светофоры
Проект «Онкопатруль71» помог выявить рак на ранней стадии у 17 жителей Тульской области
С тульских кладбищ продолжают вывозить мусор
В Тульской области открыли Год театра
Высокая экспертная оценка
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Обвиняемый в совершении двойного убийства в тульских Горелках задержан
Жителя Тульской области поймали на кражах медного кабеля
Чтобы покататься: двое парней из Новомосковска угнали "Москвич"
43 бездомным животным в Туле нашли дом
В Алексине внедорожник насмерть сбил пешехода и протаранил "Опель"
В ДТП с "Хедаем" и "Ладой" на встречке пострадала двухгодовалая девочка