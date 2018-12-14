2018-12-14T17:06:42+03:00
Общество

«Ростелеком» открыл в Туле офис обслуживания корпоративных клиентов

14 декабря 2018 года «Ростелеком» открыл в Туле офис обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса. Он расположен в центре города, на проспекте Ленина, д.33-а.
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Это первый в центральной России офис нового формата для корпоративных клиентов. Всего по стране компания откроет 67 таких салонов, оформленных в едином стиле. Основная цель обновлённых офисов – создать комфортные условия выбора услуг «Ростелекома». Внутреннее пространство центра зонировано, что позволяет клиентам ведущего цифрового провайдера в личном пространстве обслуживания подключать услуги или консультироваться со специалистами. Выделена также и зона самообслуживания, где можно с удобством зайти в Личный кабинет.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы делаем всё, чтобы представителям бизнеса было комфортно с нами работать не только в онлайн режиме, но и при посещении наших офисов. Именно для этого и предназначены современные центры обслуживания, где в уютной атмосфере клиент может пообщаться со специалистом или протестировать услуги компании. «Ростелекому» доверяют тысячи предпринимателей из Тулы и области. Поэтому, кроме повышения уровня обслуживания, мы постоянно расширяем линейку цифровых решений для этого сегмента пользователей».

Для удобства посетителей в центре обслуживания организована электронная очередь. В демо-зоне можно протестировать такие сервисы, как «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «Виртуальная АТС», «ТВ для Бизнеса», управляемые услуги связи, «СМС-реклама» и другие. В салоне обустроены переговорные комнаты для корпоративных клиентов с интерактивным оборудованием для презентаций.

Здесь же можно подключить любую услугу «Ростелекома». Чаще других тульский бизнес выбирает пакетное предложение «Быть в плюсе», включающее быстрый интернет и один из цифровых сервисов на выбор. Комплексное решение позволяет получить необходимый функционал с заметной экономией. Благодаря облачным технологиям, небольшие компании могут получать самые современные цифровые услуги за приемлемые деньги. При этом не надо строить и поддерживать собственную телекоммуникационную инфраструктуру, доверив этот вопрос «Ростелекому», а сэкономленные средства можно направить на развитие бизнеса.

Новый центр обслуживания работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

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