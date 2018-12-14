2018-12-14T13:46:52+03:00
Общество

Едем на Новый год за город: четыре важных пункта, о которых надо помнить

До новогодних каникул остается чуть больше двух недель, но подготовка уже в разгаре!
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Официально выходные у россиян начнутся 30 декабря, а формально – даже немного раньше. 29 декабря объявлен сокращенным днем. Времени на подготовку праздника уже практически не осталось, но в одном у туляков ясность есть – по данным опросов в соцсетях, большинство из них планируют провести отдых за городом.

И как подтверждают врачи – это оптимальный вариант, поскольку организм не испытает стресса от смены климата в случае поездок в жаркие страны, а народные забавы, в числе которых катание на санках, игры в снежки и многое другое – только укрепят здоровье.

Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Мы собрали список того, о чем обязательно нужно позаботиться, планируя поездку в деревню или на дачу:

1 - Аптечка

Соберите лекарства первой необходимости, а также пластырь, бинт, средства для обработки порезов и ожогов. Не забудьте о лекарствах для хронических больных, если такие есть в вашей семье.

2 - Новогодние елочные украшения

Вы не поверите, но чаще всего, отправляясь праздновать за город, люди забывают именно гирлянды, елочные шары и другие атрибуты Нового года! Конечно, на крайний случай есть вариант как в «Простоквашине» - нарядить елку старыми вещами, но согласитесь, современные украшения намного безопаснее – они точно не упадут на неловко пробежавшую мимо собаку или кошку, не говоря уже про маленьких детей.

Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

3 - Устройства

Да-да, и об этом частенько не вспоминают! Поэтому составьте чек-лист, в котором будут: фотокамера, ноутбуки, планшеты, зарядные устройства, запасные батарейки. Сами знаете, как досадно не иметь возможности запечатлеть праздник на фото, а также остаться без соцсетей, мессенджеров и интернета, который сегодня является одним из главных «украшений» новогоднего стола. Ведь Сеть открывает доступ к праздничным фильмам онлайн, к музыке, играм, развлечениям!

4 - Интернет

Позаботьтесь об этом заранее. Даже в далекой деревне Тульской области сейчас есть возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Оператор Tele2 расширил покрытие сети в нашем регионе – только за последний год 3G/4G появился еще в 73 удаленных селах. Так что отмечающие Новый год останутся на связи даже за городом.

И что особенно вас порадует – у Tele2 есть тарифы как с большими пакетами трафика, так и с безлимитным доступом в Сеть (поверьте, вы оцените это, проводя уютные дни в деревне). Важно, что вы сможете делиться трафиком со всей семьей при помощи раздачи WiFi или бесплатной опции «Делись гигабайтами».

Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

Ну вот и все наши советы!

Хорошего отдыха и пусть новогодние каникулы вас порадуют.

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