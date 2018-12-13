Увези меня такси в Новогоднюю столицу

Туристическое такси начало свою работу 7 декабря. За рулем брендированной машины – водитель-экскурсовод. Он не только везет до места назначения, но и по пути следования проводит экскурсию. Например, таксист может рассказать об истории Тульского кремля или о мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».

Но за руль такого такси сели не все. Предварительно 20 водителей обучили основам экскурсионной деятельности в ходе специального курса. Этика общения с туристами, занятия с гидом по городу на автобусе – по окончании курса водители даже прошли итоговое тестирование на усвоение материала.

ХОТИТЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ – УТОЧНЯЙТЕ

Беру телефон, набираю номер 71-71-71. Его легко запомнить: 71 – номер Тульского региона.

Новогодние мотивы и голос главного новогоднего волшебника вместо гудков ожидания. Кажется, еще чуть-чуть и туристическое такси отвезет тебя в сказку. Но не все так просто.

Первый сюрприз ждал сразу после вызова машины. Такси приехало быстро, да только не то. Это тоже «Лада Ларгус», но только без символики проекта «Тула – новогодняя столица России», а за рулем – обычный водитель.

Оказалось, что номер 71-71-71 предназначен не только для туристического такси, но и для самого среднестатистического. Поэтому знайте — хотите доехать не только с ветерком, но и с новыми знаниями о Туле, уточняйте информацию у оператора.

Наша заминка с такси решилась быстро. Последовал звонок оператора с извинениями. Через 5 минут подали новое такси. Пока ждали туристическое, разговорились с водителем. Оказывается, похожая с нашей ситуация у таксиста уже была.

- Забирал людей с Московского вокзала, тоже просили экскурсию, - сетует таксист. - Якобы в рекламе написано, что такси приезжает с экскурсией. Если хотите, могу экскурсию провести сам. Город знаю хорошо.

Но мы настойчивы. Ждем именно туристическое такси. Узнаем от водителя еще один факт: туристическое такси — это другие расценки. По словам собеседника, час такой поездки стоит 300 рублей, не считая пробега. За километраж придется еще накинуть сверху.

Получается, что отличие в ценовой политике от обычного такси все-таки есть. Но и плюсы тоже на лицо: туристическое такси уполномочено возить не только по Туле, но и области.

Фото: Алексей ФОКИН

«ВЫ У МЕНЯ ПЕРВЫЕ»

Вскоре подъехала наша брендированная машина. Широкая улыбка водителя, комфортное авто (вместительное и чистое) — путешественнику определенно понравится. Водитель сразу вручил небольшой подарок: туристскую карту Тульской области. Здесь гость найдет информацию о том, что увезти из Тулы, интересные факты о городе, какие достопримечательности посетить, где остановиться.

- Вы у меня первые туристы, так что не судите строго, - с улыбкой предупредил таксист, и мы направились в сторону музея оружия от отеля на ул. Леваневского.

Причин не столь высокого спроса может быть несколько. Возможно, пока не все в курсе новой услуги в регионе, а может, просто не уточняют у оператора, что хотят прокатиться с водителем-экскурсоводом.

Фото: Алексей ФОКИН

ПО ВЕХАМ ИСТОРИИ

Сказ о Левше, история возникновения оружейной слободы, завода, где посмотреть подкованную блоху, старую Тулу в бронзе, откуда берет свое название Тула... Водитель, не отвлекаясь от дороги, кратко проходится в своем рассказе по основным вехам истории города, делится легендами. По пути дает небольшую справку о зданиях и скверах, которые мы проезжаем:

- Если налево пойти, там находится парк им. П. П. Белоусова. Очень хороший парк. Советую вам сходить...

Фото: Алексей ФОКИН

Вскоре водитель так увлекся рассказом, что и сам не заметил, как в его рассказе здание регионального УМВД как-то некстати стало зданием военной прокуратуры, а филармония переквалифицировалась в консерваторию. Но спишем это на волнение. Рассказчик из водителя и правда хороший.

Кстати, у таксиста можно также узнать номер телефона, по которому бесплатно расскажут о любом, заинтересовавшем пассажира, историческом факте. Например, как Тула на один день стала новой столицей российского государства.

Фото: Алексей ФОКИН

ГОСТЬ ТУЛЫ

Не забыл водитель упомянуть о бейдже «Гость Тулы» и рассказал, как и где его можно получить. Его выдают туристам бесплатно при предъявлении документа, подтверждающего регистрацию путешественника за пределами Тульской области. В знак гостеприимства ресторан предложит туристу чашку чая, а отель подарит тульский пряник. В конце нашего путешествия таксист рассказал, где можно перекусить и провести досуг.

Фото: Алексей ФОКИН

Из рассказа для себя открыли, что в Алексине на рыбоводческом предприятии получают черную икру. При его посещении можно узнать об особенностях выращивания русских осетров и стерляди. Пообедать наш экскурсовод предложил в кафе общественного пространства «Искра» или ресторане в Заокском районе «Марк и Лев». Среди названного — в основном новые имена. А ведь было бы неплохо, если бы туристы также знакомились с давно полюбившимися тулякам заведениями. Например, кофейней «Прокофий» или чебуречной на ул. Октябрьской.