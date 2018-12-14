2018-12-14T14:49:29+03:00
Общество

В 2019 году в Туле появятся три новых общественных пространства

Для туляков будут созданы смотровая площадка, новый арт-объект и живая изгородь
Виктория ЯКУШИНА
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В 2019 году в Туле будут благоустроены три городские территории. Они станут полноценными и комфортными общественными пространствами.

Преобразится Кировский сквер, будет благоустроена площадь перед Главпочтамтом, а также обретет новую жизнь общественное пространство в поселке Сергиевский. В настоящее время обсуждается концепция благоустройства.

Эскиз проекта

Эскиз проекта

В Кировском сквере планируется установить детское и спортивно-развивающее оборудование с травмобезопасным покрытием, реконструировать освещение, заменить плиточное основание, произвести озеленение, установить ограждение.

Изюминкой станут сухой фонтан, сцена для проведения праздников и новый арт-объект.

Озеленение сквера планируется произвести по периметру и посадить 625 погонных метров кустарника-изгороди, высадить 50 лип, сделать ландшафтный парк.

Эскиз проекта

Эскиз проекта

Кроме того, планируется, что водонапорная башня, которая находится на территории сквера, станет смотровой площадкой.

На площади перед Главпочтамтом запланировано обустройство плиточного пространства, реконструкция освещения, озеленение с организацией зеленых островков и обустройством клумб и посадкой деревьев.

Эскиз проекта

Эскиз проекта

Проекты общественных пространств будут представлены тулякам на общественное обсуждение. Уже сейчас жители и организации могут направлять свои предложения по созданию копцепции в управление по благоустройству администрации города Тулы по адресу электронной почты: Gorsreda@cityadm.tula.ru или по телефону: 55-03-93 (Кожухова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы).

Эскиз проекта

Эскиз проекта

Эскиз проекта

Эскиз проекта

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