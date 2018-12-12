2018-12-12T16:59:27+03:00
Общество

Погода в Туле 13 декабря: мокрый снег и морось

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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13 декабря 2018 года в Туле и Тульской области облачно.

Ночью мокрый снег, морось.

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 6 мм).

Ночью и днем местами налипание мокрого снега, в отдельных районах туман с видимостью 500-700 м, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с порывами 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем -5…0°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м, в тумане с 500-700 м.

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