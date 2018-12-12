Погода в Туле 13 декабря: мокрый снег и морось
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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13 декабря 2018 года в Туле и Тульской области облачно.
Ночью мокрый снег, морось.
Днем небольшие осадки в виде мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 6 мм).
Ночью и днем местами налипание мокрого снега, в отдельных районах туман с видимостью 500-700 м, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный с порывами 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью и днем -5…0°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м, в тумане с 500-700 м.