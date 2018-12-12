2018-12-12T11:34:49+03:00
Общество

Улучшение водоснабжения в Большой Туле будет продолжено

В настоящее время все мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В Туле проводится масштабная работа по приведению качества водоснабжения и водоотведения в Большой Туле (Ленинском районе) в норму.

Как отмечают в администрации города, еще несколько лет назад почти 2000 жителей деревень Ульяновка, Семеновка, Рождественка использовали воду ненормативного качества. Водоснабжение в населенных пунктах осуществлялось из коптажного сооружения (так называемого колодца), где вода не очищалась, не проводилась должная обработка.

Чтобы подать нормативную воду в три населенных пункта, был проложен километр трубопровода до существующих сетей Рождественки, а также реконструирована канализационно-насосная станция. Она состоит из резервного и рабочего агрегатов. Управление ею осуществляется в автоматическом режиме. Станция подает от 25 до 50 кубов воды в час.

Тем не менее, по словам заместителя главы администрации Тулы - начальника управления городского хозяйства Романа Мурзина, ситуация с водоснабжением территорий Ленинского района, объективно, далека от идеальной.

Потому для решения данной проблемы в Туле был разработан план мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. Этот план согласован с АО «Тулагорводоканал», Управлением Роспотребнадзора по Тульской области.

В настоящее время все мероприятия, запланированные на 2018 год, выполнены:

- Завершены работы по доведению воды до деревень Ульяновка, Семеновка, Рождественка. Совсем скоро вода нормативного качества появится и в поселке Рождественский.

- Завершены работы по водоснабжению деревни Кишкино.

- В рамках строительства детского сада в селе Зайцево, было построено 2 км сетей водовода от существующей ВНС до нового детского сада. Строительство водовода позволит обеспечить централизованным водоснабжением жителей с. Зайцево.

- Закуплено оборудование для станции обезжелезивания в пос. Обидимо. Будет установлена и станция обезжелезивания в поселке Плеханово как первый этап водоподготовки.

Отметим, что муниципальная программа рассчитана до 2024 года, поэтому работы по доведению качества воды до нормативного состояния будут продолжены в рамках утвержденных мероприятий.

- В Большой Туле ведется беспрецедентная работа по замене сетей жизнеобеспечения, -отметил глава города Тулы Юрий Цкипури. - Наша задача – довести сети до нормативного качественного и количественного показателей в населенных пунктах всего Ленинского района. Мы видим, территория развивается, поставленные задачи планомерно выполняются – в первую очередь, это касается водоснабжения, теплоснабжения, газификации. Все, что было обещано жителям на сходах и встречах с руководством Тулы, выполняется. Важно, чтобы жители были проинформированы о ходе работ.

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