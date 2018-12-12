Ранее мы сообщали, что прокуратура Тулы проверила, как в городе обстоят дела с уборкой территории МО от снега и наледи. По неудовлетворительным результатам проверки главе администрации Тулы было внесено представление.

В свою очередь, в администрации Тулы отметили, что улицы Тулы убирают от снега в соответствии с ГОСТом и Правилами благоустройства.

Подрядная организация АО «Спецавтохозяйство», которая производит работы по содержанию городских территорий в зимний период времени, сразу приступила к обработке дорог противогололедными материалами с началом снегопада.

Улицы Сойфера, 9 Мая, пр-т Ленина, Красноармейский проспект, Болдина, Зои Космодемьяновой, Смидович были обработаны противогололедным реагентом.

Фото: Администрация города Тулы

Улицы Маршала Жукова, Воздухофлотская, Ханинского проезда, Ликбеза, Серебровская, Тульского, Орловского проездов, Пархоменко, Городского переулка, Торховского проезда были обработаны песко-соляной смесью.

Фото: Администрация города Тулы

Информация по обработке подтверждается данными с системы «Глонасс», так как по условиям муниципального контракта вся техника, задействованная подрядной организацией в уборке городских территорий, оборудована указанной системой.

Фото: Администрация города Тулы

- По состоянию на 12:00 11 декабря 2018 был осуществлен комиссионный выезд на предмет обследования городских территорий сотрудниками администрации совместно с подрядной организацией. По результатам выезда улично-дорожная сеть была приведена в нормативное состояние (очистка до усовершенствованного покрытия), - подчеркнули в адмнистрации города.

ПО ЗАКОНУ

Кроме того, указанный на фото участок на Красноармейском проспекте не является тротуаром.

В соответствии с требованиями п. 8.1.28 ГОСТ Р 52289-2004 ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа устанавливают на разделительной полосе между основной проезжей частью и местным проездом на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части.

Фото: Прокуратура Тульской области

Таким образом, удерживающие пешеходные ограждения отделяют край проезжей части от тротуара. Тротуар же расположен с левой части от указанного на фото ограждения очищен.

Согласно п. 8 ГОСТ Р 50597-2017 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения срок устранения рыхлого и талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) до полного его устранения, т.е. с 8:20 11 декабря 2018.

В соответствии с п. 8.1 ГОСТа магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения должны быть убраны в течении 4 часов с момента прекращения снегопада, а магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные должны быть убраны в течении 5 часов с момента прекращения снегопада.

Согласно п. 8.2. указанного выше ГОСТа во время снегопада и до окончания снегоочистки на проезжей части допускается наличие рыхлого (талого) снега.

В соответствии с п. 8.3. ГОСТа уборка снега на тротуарах и пешеходных дорожках производятся в течение суток с момента прекращения снегопада.

Согласно п. 8.4. ГОСТа срок устранения рыхлого и талого снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных транспортных средств в течении 6 часов с момента прекращения снегопада, а на площадках отдыха и стоянках транспортных средств в течении суток с момента прекращения снегопада.

Согласно п. 8.4.12.1. Правил благоустройства муниципального образования г. Тулы обработка проезжей части дорог противогололедными материалами начинается сразу с началом снегопада.

В соответствии с п. 8.4.12.8. Правил соблюдается технологический цикл "посыпка - подметание" в зависимости от интенсивности снегопада. Время на соблюдение данного цикла составляет: посыпка - не более 5 часов, подметание - не более 6 часов.

Согласно п. 8.4.13.10. Правил после окончания снегопада снег с проезжей части должен быть убран в лотки или на разделительную полосу и сформирован в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м.

В соответствии с п. 8.4.16. Правил снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться.

- Учитывая изложенное, нормативные сроки ликвидации последствий выпавших многочисленных осадков в ночь с 10 на 11 декабря 2018 и утро 11 декабря 2018 соблюдены в соответствии решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 77/1156 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Тула», ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Время с момента окончания снегопада до приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние составило не более 4-х часов, что не является нарушением Правил благоустройства и ГОСТ, - отметили в администрации Тулы.

КСТАТИ

Для повышения эффективности уборки Правительством Тульской области на сайте «Открытый регион» создан сервис «Реши проблему».

В данный сервис поступают обращения граждан через интернет, а также через ЕДДС города Тулы.

Каждая заявка закрывается с обязательным выходом на место и фотофиксацией результатов выполненных работ.

Срок устранения замечаний по данным обращениям не превышает 2-х суток с момента поступления.

Всего за зимний период поступило 84 обращения по городским территориям, исполнено 62. Нарушений сроков нет.

На контроле – 22 обращения, поступившие 11 декабря, которые будут устранены сегодня в ночное время суток (период устранения составляет менее 2 суток, менее нормативного времени).

Заявители получат ответы с приложением фотоматериала.