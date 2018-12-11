Прокуратура города внесла представление главе администрации Тулы из-за неубранного снега и наледи

11 декабря 2018 года прокуратура Тулы проверила, как в городе обстоят дела с уборкой территории МО от снега и наледи.

Сотрудники ведомства, по состоянию на 08:30 11 декабря, установили, что после обильного снегопада тротуары, пешеходные дорожки вдоль ул. Маршала Жукова, ул. Воздухофлотская, Ханинского проезда, ул. Ликбеза, ул. Сойфера, пр-та Ленина (от дома 129 до дома 149), Красноармейского проспекта (парковки, в том числе платное парковочное пространство, тротуары), ул. Болдина, ул. Зои Космодемьянской, ул. 9 Мая, ул. Смидович, ул. Серебровская, Тульского, Московского, Орловского проездов, ул. Пархоменко, Городского переулка, Торховского проезда, ул. Карпинского, ул. Белинского, ул. Краснодонцев, а также проезжих частей покрыты значительным снежным покровом. При этом участки не посыпаны песко-соляной смесью.

Фото: Прокуратура Тульской области

Кроме того, дорожное полотно на указанных улицах, в том числе парковочное пространство, также не очищено от снежного покрова, что затрудняет движение транспорта.

При этом специализированная техника, а также коммунальщики уборку указанных улиц не производили.

Фото: Прокуратура Тульской области

- Тем самым нарушены требования ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», правила благоустройства территории МО город Тула, утвержденные решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 N 47/1156 ( п 8.4.12.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада, п. 8.4.12.8. Время, необходимое на подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых одним специализированным предприятием, не должно превышать пяти часов (один цикл механизированного подметания) п. 8.4.13.10. После окончания снегопада снег с проезжей части должен быть убран в лотки или на разделительную полосу и сформирован в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м), п. 8.4.17. Уборка тротуаров и пешеходных дорожек, посадочных площадок остановок общественного транспорта осуществляется с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в срок не более 2 часов. При обильных снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось), - сообщили в региональной прокуратуре.

По результатам проверки прокурором города главе администрации города Тулы было внесено представление, с требованиями незамедлительно устранить нарушения, и в дальнейшем - в период зимней уборки по 15 апреля - уборку снега и наледи производить незамедлительно, а также решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях закона.

Отметим, что одновременно прокуратурой города, прокурорами районов города Тулы и прокурором Ленинского района Тульской области проводится работа по соблюдению УК жилищного законодательства по уборке придомовой территории МКД от снежного покрова и наледи, очистке кровель от льда.

Фото: Прокуратура Тульской области