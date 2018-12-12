2018-12-12T08:41:31+03:00
Здоровье

«Взгляд» на инновации

10 декабря в « Клинике микрохирургии глаза « ВЗГЛЯД» прошла ежегодная встреча офтальмологов Тулы и Тульской области
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Встреча докторов Тулы и Тульской области направлена на знакомство с инновационными технологиями в офтальмологии: лечении, диагностике и оборудовании. Каждый раз в клинику приглашают лектора, который рассказывает о последних открытиях и достижениях в данной области.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Очень рада приветствовать вас на очередной встрече в нашей клинике. Приятно видеть здесь знакомые лица, которые регулярно посещают наши мероприятия, и новых гостей, – поприветствовала всех Заведующая клиники Татьяна Петровна Щетинина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году главной темой мероприятия стало выступление Натальи Владимировны Майчук, старшего научного сотрудника отдела рефракционной лазерной хирургии ФГАУ МНТК им. С.Н. Федорова МЗ РФ «Гипоксическая кератопатия: диагностика, коррекция, рефракционные операции у пациентов с длительным ношением контактных линз». В своей лекции она рассказала об особенностях ношения контактных линз, о проблемах и заболеваниях, с которыми сталкиваются пациенты при их длительном ношении, а главное, о современных методах их решения.

- Спасибо за приглашение к участию на этом замечательном мероприятии. Особенно приятно, что удалось приехать именно сейчас, когда Тула признана Новогодней столицей России, застать новогоднюю красоту и празднество, которое сейчас начинается.

Сегодня мы поговорим об изменениях, которые претерпевает гипоксическая кератопия: диагностика, коррекция, рефракционные операции у пациентов с длительным ношением контактных линз. Это очень актуальная тема на сегодняшний момент, так как близорукостью страдают больше половины учащихся школ и лицеев. А проведенные медицинские исследования показывают устойчивую тенденцию к увеличению числа лиц, страдающих миопией, что безусловно требует эволюции методов коррекции, - начала свое выступление Наталья Владимировна.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После выступления гостей ждал фуршет, где они продолжили беседу в непринужденной обстановке. В формате круглого стола они смогли задать друг другу интересующие вопросы и более детально обсудить ключевые моменты прошедшей лекции.

Также все участники мероприятия могли обследовать свои органы зрения на новом оборудовании.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®»

г. Тула, ул. Демонстрации, 38

Телефоны для справок:

+7(4872) 555-333,

+7(4872) 555-000.

Cайт:

Взгляд.РФ

.

.

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Боли в животе у женщин: что делать и куда обращаться?
Боли внизу живота у женщин могут иметь большое количество причин, которые могут быть связаны как с особенностями анатомического строения, заболеваниями репродуктивной системы, а также заболеваний других органов, расположенных в нижней части живота
Симптомы инфекционного менингита, о которых должен знать каждый родитель
Менингит – опасное инфекционно-воспалительное заболевание, поскольку оно затрагивает оболочки головного и спинного мозга. Возбудителями менингита могут быть как вирусы, так и бактерии и даже грибы
Новости 24
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравли туляков с Днем Конституции РФ
Туляк попался на краже карты, которую владелец забыл в банкомате
В Тульской области объявлено метеопредупреждение
В Тульской области сгорел одноэтажный дом
На трассе в Тульской области столкнулись "Тойота Королла" и "Зил"
Улицы Тулы убирают 120 коммунальных машин
Открытие главной елки Советского округа Тулы пройдет 19 декабря
Метеопредупреждение: в Тулу идут туман и мокрый снег
Афиша новогодних мероприятий в Туле с 10 по 16 декабря
Тула вошла в первую десятку городов России с самым высоким качеством жизни
Новогодняя резиденция Левши в Туле откроется 14 декабря
Минобороны РФ передаст Тульской области три мостовых сооружения
В Туле проходят XIII областные Рождественские чтения
Почти 90% взрослых жителей Тульского региона зарегистрировано в ЕСИА