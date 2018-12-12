«Взгляд» на инновации

Встреча докторов Тулы и Тульской области направлена на знакомство с инновационными технологиями в офтальмологии: лечении, диагностике и оборудовании. Каждый раз в клинику приглашают лектора, который рассказывает о последних открытиях и достижениях в данной области.

Фото: Алексей ФОКИН

- Очень рада приветствовать вас на очередной встрече в нашей клинике. Приятно видеть здесь знакомые лица, которые регулярно посещают наши мероприятия, и новых гостей, – поприветствовала всех Заведующая клиники Татьяна Петровна Щетинина.

Фото: Алексей ФОКИН

В этом году главной темой мероприятия стало выступление Натальи Владимировны Майчук, старшего научного сотрудника отдела рефракционной лазерной хирургии ФГАУ МНТК им. С.Н. Федорова МЗ РФ «Гипоксическая кератопатия: диагностика, коррекция, рефракционные операции у пациентов с длительным ношением контактных линз». В своей лекции она рассказала об особенностях ношения контактных линз, о проблемах и заболеваниях, с которыми сталкиваются пациенты при их длительном ношении, а главное, о современных методах их решения.

- Спасибо за приглашение к участию на этом замечательном мероприятии. Особенно приятно, что удалось приехать именно сейчас, когда Тула признана Новогодней столицей России, застать новогоднюю красоту и празднество, которое сейчас начинается.

Сегодня мы поговорим об изменениях, которые претерпевает гипоксическая кератопия: диагностика, коррекция, рефракционные операции у пациентов с длительным ношением контактных линз. Это очень актуальная тема на сегодняшний момент, так как близорукостью страдают больше половины учащихся школ и лицеев. А проведенные медицинские исследования показывают устойчивую тенденцию к увеличению числа лиц, страдающих миопией, что безусловно требует эволюции методов коррекции, - начала свое выступление Наталья Владимировна.

Фото: Алексей ФОКИН

После выступления гостей ждал фуршет, где они продолжили беседу в непринужденной обстановке. В формате круглого стола они смогли задать друг другу интересующие вопросы и более детально обсудить ключевые моменты прошедшей лекции.

Также все участники мероприятия могли обследовать свои органы зрения на новом оборудовании.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®»

г. Тула, ул. Демонстрации, 38

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