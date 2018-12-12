Шоу слонов в Туле: Тонны красоты и грации

Этот год для цирка был богат на события. В 2018 году были внедрены новые технологии в работе, проведены многочисленные благотворительные мероприятия. А главное цирк порадовал тульского зрителя красочными и захватывающими программами.

Фото: Алексей ФОКИН

- В прошлые новогодние праздники было показано представление «Ёлка в цирке». Мы побили все рекорды когда-либо проводимых мероприятий в тульском цирке. Было 27 аншлагов. Однако билетов не хватило всем желающим. В связи с этим фактом, в этом году мы увеличили количество представлений, запланировано 32 мероприятия. - отметила директор цирка Тамара Бортникова.

Драйв и эмоции

15 декабря цирк «Новогодней столицы России» представит удивительную историю «Елка в цирке-2. Шоу слонов». Для туляков выступят любимый клоун Бо, попугаи какаду и королевские пудели. Будут продемонстрированы захватывающий номер арабских скакунов, фееричное мото-шоу и грандиозное шоу слонов.

Фото: Алексей ФОКИН

- Будет Дед Мороз, Снегурочка, будут подарки. Будет маленькая сказка. Но главным будет его величество цирк, - рассказал Заслуженный артист России Борис Оскотский.

Семья Губановых продемонстрирует зрителям мото-шоу. Артисты будут прыгать на мотоцикле через автомобиль и выполнять другие холодящие кровь трюки. Всего в аттракционе задействовано 7 мотоциклов.

Фото: Алексей ФОКИН

- Мы привезли вам настоящий праздник, где есть драйв, эмоции детей и взрослых, - поделился режиссер и участник фееричного мото-шоу Михаил Губанов.

Фото: Алексей ФОКИН

- На мотоциклах мы выполняем разные трюки: катаемся на заднем колесе, делаем «перелеты». Будет завораживающе, - заверил участник мото-шоу Сергей Губанов.

Главные героини

Но мото-шоу не единственная фишка представления. Главных героинь программы – слонов по имени Тич и Лакшми — привез в Тулу Кристиан Гертнер, представитель пятого поколения дрессировщиков прославленной Европейской династии цирковых артистов из Германии. Тонные грации этих артисток не оставляют никого равнодушными.

Фото: Алексей ФОКИН

А сам дрессировщик признается: гастроли в России — это подарок. До приезда в нашу страну он выступал в Скандинавии, Норвегии, Щвеции, Дании. Объездил всю Европу.

Кристиан Гертнер обычно работает в паре с братом. Но на зимний период слонов разделили. Всего у дрессировщиков их 4. Туляки увидят двух слонов. Самому старшему - Лакшми- 75 лет. Тич - 52 года.

Фото: Алексей ФОКИН

- Со слонами надо жить. Это сентиментальные животные. С ним можно общаться, как с человеком, - поделился дрессировщик Кристиан Гертнер.

Кстати, вместе со знаменитым отцом на манеже вовсю работают и самые маленькие Гертнеры — дочь и сын. Дети Кристиана выходят в манеж с самого детства. Сына Гертнер ставил на хобот слона в 3 месяца. Он и сам так начинал.

Новогоднее настроение

Многочисленные артисты представления уверяют: этот поход в цирк точно останется незабываемым. Воздушные гимнасты и акробаты, грациозные черные скакуны, пушистые верблюды, собаки и длиннохвостые попугаи ара и какаду подарят зрителям новогоднее настроение.

КСТАТИ

Слоны большие сладкоежки

Фото: Алексей ФОКИН

Дрессировщик Кристиан Гертнер рассказал о рационе слонов. Он представлен разнообразной растительностью. Но больше всего слоны любят сахар. В день взрослый слон съедает 20 белых батонов, около 10 кг бананов, 20 кг моркови, 20 кг свеклы, 1 кг сахара, 10 кг мюсли, 60 кг сена. Пьет 300-400 л воды.