2018-12-11T16:18:32+03:00
Общество

Погода в Туле 12 декабря: снег, туман, гололед

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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12 декабря 2018 года в Туле и Тульской области облачно.

Ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами слабый гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман, на дорогах гололедица, снежный накат.

Днем мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм), местами слабый гололед, туман, на дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днем северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем -3…+2°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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