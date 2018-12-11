Погода в Туле 12 декабря: снег, туман, гололед

Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились

Губернатор Кемеровской области, вместе с доктором слетавший к отшельнице и Героине повести Василия Пескова, на обратном пути дал интервью Радио «Комсомольская правда»