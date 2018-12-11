Смартфон станет самым желанным подарком на Новый год

Согласно декабрьскому исследованию канцелярии Деда Мороза, расположенной в Великом Устюге, чаще всего россияне хотят получить на Новый год гаджеты. Статистика Tele2 подтверждает это – в прошлом декабре количество проданных смартфонов и устройств в салонах связи оператора в Тульской области выросло в 1,5 раза в сравнении с ноябрем.

Поддерживая предпочтения и образ жизни своих клиентов, в преддверии праздников оператор вдвое расширил ассортимент смартфонов, умных часов и гаджетов для спорта. На витринах в салонах связи представлены устройства производителей Apple, Samsung, Xiaomi, Nokia, Huawei, LG и других.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

- В этом году мы выстроили эффективные взаимоотношения с новыми партнерами. Это позволило предложить жителям Тульской области устройства ведущих мировых марок. Как результат – спрос на смартфоны и другие цифровые гаджеты в салонах связи вырос втрое. А перед Новым годом мы дополнительно расширяем ассортимент так, чтобы любой желающий смог подобрать что-то по душе.