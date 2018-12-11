2018-12-13T15:12:52+03:00
Общество

Смартфон станет самым желанным подарком на Новый год

В 2018 году Тула стала новогодней столицей России. В праздничные дни регион планирует обеспечить туристов развлечениями, а также предоставить всем желающим возможность купить подарки
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Согласно декабрьскому исследованию канцелярии Деда Мороза, расположенной в Великом Устюге, чаще всего россияне хотят получить на Новый год гаджеты. Статистика Tele2 подтверждает это – в прошлом декабре количество проданных смартфонов и устройств в салонах связи оператора в Тульской области выросло в 1,5 раза в сравнении с ноябрем.

Поддерживая предпочтения и образ жизни своих клиентов, в преддверии праздников оператор вдвое расширил ассортимент смартфонов, умных часов и гаджетов для спорта. На витринах в салонах связи представлены устройства производителей Apple, Samsung, Xiaomi, Nokia, Huawei, LG и других.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

- В этом году мы выстроили эффективные взаимоотношения с новыми партнерами. Это позволило предложить жителям Тульской области устройства ведущих мировых марок. Как результат – спрос на смартфоны и другие цифровые гаджеты в салонах связи вырос втрое. А перед Новым годом мы дополнительно расширяем ассортимент так, чтобы любой желающий смог подобрать что-то по душе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала