Тульская область перейдет на цифровое вещание в феврале 2019 года. 11 февраля 2019 года запланировано отключение аналогового сигнала федеральных каналов.

Начиная с 2019 года практически все жители области будут иметь техническую возможность приема 20 телеканалов в цифровом качестве. Для этого до конца 2018 года запустят в промышленную эксплуатацию всю цифровую сеть региона – 24 цифровых передатчика.

О нововведениях узнают и жители отдаленных уголков региона. 120 волонтеров уже начали информировать граждан о том, как подготовиться к приему цифрового сигнала. Позже «технические волонтеры» будут помогать подключать оборудование.

Для того чтобы не допустить необоснованного завышения цен на цифровые приставки и дециметровые антенны. Проведено совещание с крупнейшими продавцами электроники. Торговым организациям рекомендовано не допускать завышения цен на оборудование для приема цифрового телевидения. В муниципальные образования направлены запросы о проведении мониторинга цен.

Кроме того, принято постановление областного правительства об оказании помощи отдельным категориям граждан на приобретение цифрового оборудования.

- Предоставление выплат носит заявительный характер. Поэтому важно проводить точечную работу с жителями, которые имеют право на получение компенсации, – подчеркнул глава региона Алексей Дюмин.

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Ответы на интересующие вопросы жители могут получить, обратившись лично в ЦКП Тульского ОРТПЦ, по электронной почте на сайте РТРС или по телефону «горячей линии» РТРС – 8-800-220-20-02.