Тульский «Арсенал» уступил грозненскому «Ахмату» - 0:2. На 35 минуте туляки пропустили мяч в свои ворота. Раванелли оказался первым на добивании - 1:0.

За минуту до перерыва Мирзов в штрафной «Ахмата» пытался прострелить вдоль ворот. Но Уциев спас свою команду.

Во втором тайме «Арсеналу» так и не удалось реабилитироваться. В добавленное время Мбенг забил второй мяч - 2:0.

Матч 17 тура РПЛ в Грозном завершил весь июльско-декабрьский марафон. Туляки находятся на 10 строчке в РПЛ.