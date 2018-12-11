2018-12-13T15:12:52+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» уступил грозненскому «Ахмату»

Матч 17 тура РПЛ в Грозном завершился со счетом - 0:2
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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Тульский «Арсенал» уступил грозненскому «Ахмату» - 0:2. На 35 минуте туляки пропустили мяч в свои ворота. Раванелли оказался первым на добивании - 1:0.

За минуту до перерыва Мирзов в штрафной «Ахмата» пытался прострелить вдоль ворот. Но Уциев спас свою команду.

Во втором тайме «Арсеналу» так и не удалось реабилитироваться. В добавленное время Мбенг забил второй мяч - 2:0.

Матч 17 тура РПЛ в Грозном завершил весь июльско-декабрьский марафон. Туляки находятся на 10 строчке в РПЛ.

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