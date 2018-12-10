Во дворе ТИАМа откроют альтернативную елку
Вход свободный
Туляков и гостей города ждет много интересного
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На торжественном открытии альтернативной елки во дворе ТИАМа туляков и гостей города ждут веселые конкурсы, викторины, игры, музыка и угощения. 6+
Дата и время проведения мероприятия:
14 декабря 2018 года в 19:00
Место проведения мероприятия:
Тульский историко-архитектурный музей
(г. Тула, проспект Ленина, д. 25, д.27)
Вход свободный
Продолжительность мероприятия:
1 час
Телефон для справок:
8 (4872) 31-26-61
(Мария Воронцова, Анастасия Агафонова)