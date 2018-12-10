2018-12-10T16:23:22+03:00
Досуг

Во дворе ТИАМа откроют альтернативную елку

Вход свободный
Виктория ЯКУШИНА
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Туляков и гостей города ждет много интересногоТуляков и гостей города ждет много интересного
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На торжественном открытии альтернативной елки во дворе ТИАМа туляков и гостей города ждут веселые конкурсы, викторины, игры, музыка и угощения. 6+

Дата и время проведения мероприятия:

14 декабря 2018 года в 19:00

Место проведения мероприятия:

Тульский историко-архитектурный музей

(г. Тула, проспект Ленина, д. 25, д.27)

Вход свободный

Продолжительность мероприятия:

1 час

Телефон для справок:

8 (4872) 31-26-61

(Мария Воронцова, Анастасия Агафонова)

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