Погода в Туле 11 декабря: туман и снег
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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11 декабря 2018 года в Туле облачно.
Синоптики прогнозируют ночью мокрый снег, налипание мокрого снега.
Днем местами небольшие осадки (по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 6 мм).
Также стоит ожидать тумана.
Ветер юго-восточный с порывами 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью и днем -2…+3°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.