2018-12-10T15:28:01+03:00
Общество

Погода в Туле 11 декабря: туман и снег

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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11 декабря 2018 года в Туле облачно.

Синоптики прогнозируют ночью мокрый снег, налипание мокрого снега.

Днем местами небольшие осадки (по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 6 мм).

Также стоит ожидать тумана.

Ветер юго-восточный с порывами 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днем -2…+3°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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