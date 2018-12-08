Жителя Тулы осудили на восемь лет за наркопреступление
Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима
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31-летний туляк признан виновным в наркопреступлении.
Как выяснилось, 16 июня 2018 года, мужчина сделал тайник в Привокзальном районе, поместив в него сверток с наркотиком. Но закладка не дошла до адресата, так как была изъята сотрудниками полиции.
В ходе обыска дома у мужчины стражи порядка нашли пять свертков с наркотическом веществом. В ходе расследования туляк сообщил еще о девяти закладках на территории Тулы.
Суд назначил жителю оружейной столицы наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.