2018-12-13T15:12:52+03:00
Происшествия

Жителя Тулы осудили на восемь лет за наркопреступление

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима
Виктория ЯКУШИНА
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31-летний туляк признан виновным в наркопреступлении.

Как выяснилось, 16 июня 2018 года, мужчина сделал тайник в Привокзальном районе, поместив в него сверток с наркотиком. Но закладка не дошла до адресата, так как была изъята сотрудниками полиции.

В ходе обыска дома у мужчины стражи порядка нашли пять свертков с наркотическом веществом. В ходе расследования туляк сообщил еще о девяти закладках на территории Тулы.

Суд назначил жителю оружейной столицы наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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