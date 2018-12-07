По Казанской набережной в Туле гуляют северные олени
7 , 8 и 9 декабря 2018 года на Казанской набережной в Туле стартовало «Северное шоу».
Гости и горожане могут совершенно бесплатно покататься на упряжке с настоящими северными оленями, побывать в яранге - традиционном жилище северных оленеводов (неподалеку от башни Водяных ворот Тульского кремля), сфотографироваться с ростовыми куклами «Белые медведи».
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Кроме того, желающие могут поучаствовать в интерактивных аттракционах «Поймай оленя», «Загарпунь кита», проверить себя на меткость в бросках валенками, а также продемонстрировать свои умения в чукотской рыбалке.
В течение всей программы будут проходить мастер-классы по изготовлению национальных северных талисманов.
Также в программе:
- выступление танцевального коллектива,
- мастер класс по северным танцам,
- горловое пение,
- северный флешмоб
- знакомство с белым шаманом.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
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