По Казанской набережной в Туле гуляют северные олени

7 , 8 и 9 декабря 2018 года на Казанской набережной в Туле стартовало «Северное шоу».

Гости и горожане могут совершенно бесплатно покататься на упряжке с настоящими северными оленями, побывать в яранге - традиционном жилище северных оленеводов (неподалеку от башни Водяных ворот Тульского кремля), сфотографироваться с ростовыми куклами «Белые медведи».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, желающие могут поучаствовать в интерактивных аттракционах «Поймай оленя», «Загарпунь кита», проверить себя на меткость в бросках валенками, а также продемонстрировать свои умения в чукотской рыбалке.

В течение всей программы будут проходить мастер-классы по изготовлению национальных северных талисманов.

Также в программе:

- выступление танцевального коллектива,

- мастер класс по северным танцам,

- горловое пение,

- северный флешмоб

- знакомство с белым шаманом.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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