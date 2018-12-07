2018-12-13T15:12:52+03:00
Общество

Всероссийская ярмарка «Новогодних дел мастер»: сувениры в самом сердце Тулы

Свою продукцию в Тулу привезли участники из 20 регионов России
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В атриуме Тульского кремля открылась Всероссийская ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер».

Для туляков и гостей города представлена как новогодняя, так и сувенирная продукция, связанная с проектом «Тула – новогодняя столица России».

Свою продукцию привезли участники из 20 регионов России: Москвы, Краснодара, Самары, Воронежа, Орла и других.

Ярмарка пройдет с 7 по 9 декабря 2018 года.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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Больше о праздновании в Туле — здесь.

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