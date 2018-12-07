Всероссийская ярмарка «Новогодних дел мастер»: сувениры в самом сердце Тулы
В атриуме Тульского кремля открылась Всероссийская ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер».
Для туляков и гостей города представлена как новогодняя, так и сувенирная продукция, связанная с проектом «Тула – новогодняя столица России».
Свою продукцию привезли участники из 20 регионов России: Москвы, Краснодара, Самары, Воронежа, Орла и других.
Ярмарка пройдет с 7 по 9 декабря 2018 года.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Битва волшебников: в Тулу приехали Деды Морозы со всей страны
В Тульском кремле стартовал шоу-форум «ЗаМОРОZка» (подробности)
По Казанской набережной в Туле гуляют северные олени
Рогатые прибыли в Тулу на "Северное шоу" (подробности)
Больше о праздновании в Туле — здесь.