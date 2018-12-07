Битва волшебников: в Тулу приехали Деды Морозы со всей страны
7 декабря 2018 года, в Тульском кремле стартовал шоу-форум «ЗаМОРОZка».
Это всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек.
В битве за звание самого сильного Волшебника приехали сразиться Деды Морозы из 9 городов – Санкт-Петербург, Могилев, Курск, Ярославль, Калуга, Якутск и др.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
В программе праздника:
- Дефиле участников шоу-форума.
- 1-й тур битвы – «Визитная карточка».
- 2-й тур битвы – «Новогоднее чудо своими руками».
- 3-й тур битвы – «Самая нежная снежная внучка».
Больше о праздновании в Туле — здесь.