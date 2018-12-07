2018-12-07T16:45:36+03:00
Общество

Битва волшебников: в Тулу приехали Деды Морозы со всей страны

В Тульском кремле стартовал шоу-форум «ЗаМОРОZка»
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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7 декабря 2018 года, в Тульском кремле стартовал шоу-форум «ЗаМОРОZка».

Это всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек.

В битве за звание самого сильного Волшебника приехали сразиться Деды Морозы из 9 городов – Санкт-Петербург, Могилев, Курск, Ярославль, Калуга, Якутск и др.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В программе праздника:

- Дефиле участников шоу-форума.

- 1-й тур битвы – «Визитная карточка».

- 2-й тур битвы – «Новогоднее чудо своими руками».

- 3-й тур битвы – «Самая нежная снежная внучка».

Больше о праздновании в Тулездесь.

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