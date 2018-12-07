В Туле открылась Новогодняя Гостиная Деда Мороза

Следствие ведет Скойбеда: Посадят ли трех полицейских начальников из Уфы за изнасилование дознавательницы, которого не было?

Спецкор «КП» Ульяна Скойбеда разбиралась с запутанной историей 18+, в которой все персонажи реальны, но ни один сотрудник не пострадал [видео, фото]