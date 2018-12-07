В Туле открылась Новогодняя Гостиная Деда Мороза
В Туле прошло открытие Новогодней Гостиной Деда Мороза в Музейно-выставочном комплексе атриума Тульского кремля.
Фото: Алексей ФОКИН
Туляки и гости города смогут наблюдать танцевальное шоу, познакомятся со сказочными персонажами из волшебной сказки о снежинке, примут участие в церемонии зажжения елки.
В Гостиной работают кафе, проходят мастер-классы, функционирует детская интерактивная зона с показом мультфильмов и детских сказок, а также ждет юный туляков новогодняя почта.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Режим работы гостиной Деда Мороза:
до 7 января 2019 года ежедневно, с 10.00 до 22.00.