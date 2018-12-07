2018-12-07T14:56:46+03:00
Общество

В Туле открылась Новогодняя Гостиная Деда Мороза

В Гостиной работают кафе, проходят мастер-классы, функционируют детская интерактивная зона и новогодняя почта
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле прошло открытие Новогодней Гостиной Деда Мороза в Музейно-выставочном комплексе атриума Тульского кремля.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Туляки и гости города смогут наблюдать танцевальное шоу, познакомятся со сказочными персонажами из волшебной сказки о снежинке, примут участие в церемонии зажжения елки.

В Гостиной работают кафе, проходят мастер-классы, функционирует детская интерактивная зона с показом мультфильмов и детских сказок, а также ждет юный туляков новогодняя почта.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Режим работы гостиной Деда Мороза:

до 7 января 2019 года ежедневно, с 10.00 до 22.00.

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