Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Днем Героев Отечества

Уважаемые жители Тульской области!

День Героев Отечества посвящен всем нашим согражданам, которые были удостоены высших государственных наград.

В эту памятную дату мы отдаем дань уважения героическим предкам и современникам, посвятившим жизнь самоотверженному и бескорыстному служению Родине.

Тульская область гордится своими выдающимися уроженцами, Героями Советского Союза и России, кавалерами орденов Славы и Святого Георгия. Их подвиги всегда будут служить примером подлинного патриотизма и мужества.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!