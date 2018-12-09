2018-12-09T14:19:29+03:00
Общество

Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Днем Героев Отечества

Анна ЖУКОВА
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Уважаемые жители Тульской области!

День Героев Отечества посвящен всем нашим согражданам, которые были удостоены высших государственных наград.

В эту памятную дату мы отдаем дань уважения героическим предкам и современникам, посвятившим жизнь самоотверженному и бескорыстному служению Родине.

Тульская область гордится своими выдающимися уроженцами, Героями Советского Союза и России, кавалерами орденов Славы и Святого Георгия. Их подвиги всегда будут служить примером подлинного патриотизма и мужества.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!

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