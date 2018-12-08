2018-12-13T15:12:52+03:00
Происшествия

Неоднократно судимый туляк обокрал охранника Пенсионного Фонда

Анна ЖУКОВА
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Пролетарский суд вынес обвинительный приговор 29-летнему неоднократно судимому туляку.

Установлено, что 8 декабря, находясь в здании отделения Пенсионного Фонда на ул. Л. Толстого мужчина осуществлял работы по разгрузке офисной бумаги. Закончив работу, он воспользовался отсутствием охранника на посту охраны и украл из шкафа сумку с ноутбуком. С похищенным вор скрылся с места преступления, причинив имущественный ущерб на общую сумму 20 000 рублей, который для последнего является значительным.

30 июня, находясь у д. 12 по ул. Кирова, мужчина разбил стекло двери припаркованной рядом с домом иномарки «Hyandai Сreta», проник в салон автомобиля, откуда тайно похитил видеорегистратор. С похищенным мужчина с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшему материальный ущерб на сумму 4000 рублей.

В этот же день, находясь у д. 25 по ул. Кирова, он обокрал еще одну машину, похитив персональную навигационную систему и видеорегистратор. Материальный ущерб на общую сумму 5100 рублей.

Причиненный ущерб возмещён потерпевшим путем изъятия похищенного. Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговором суда вор-рецидивист признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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