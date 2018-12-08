2018-12-13T15:12:52+03:00
Общество

В Алексинском районе появится туристический ландшафтный парк

7 декабря в областном правительстве состоялось заседание Градостроительно-земельного совета Тульской области.
Анна ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Впервые был рассмотрен вопрос об изменениях в генеральный план муниципального образования. Коррективы вносятся в главный градостроительный документ Алексинского городского округа. В частности, планируется смена категории земель пяти земельных участков для размещения кладбищ в муниципалитете; перевод земель производится в д. Соломасово для возведения на его территории загородного отеля с ландшафтным парком, предназначенных для круглогодичного приема туристов, а также проведения культурно-развлекательных мероприятий; ряд участков предполагается под жилищную застройку, в том числе для льготных категорий жителей; в границах Алексина запланировано строительство агропарка. Изменения в генплан призваны также исправить неточности, допущенные в прошлой редакции документа.

Было отмечено, что прошлый генплан муниципалитета был утвержден в 2015 году. Для дальнейшего устойчивого развития городского округа возникла необходимость во внесении изменений в документ. Она продиктована увеличением налогооблагаемой базы, привлечением инвестиций в район, вовлечением в оборот земель.

Решением членов градсовета изменения были одобрены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала