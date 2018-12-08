2018-12-08T12:40:27+03:00
Общество

В Алексинском районе появится туристический ландшафтный парк

7 декабря в областном правительстве состоялось заседание Градостроительно-земельного совета Тульской области.
Анна ЖУКОВА
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Впервые был рассмотрен вопрос об изменениях в генеральный план муниципального образования. Коррективы вносятся в главный градостроительный документ Алексинского городского округа. В частности, планируется смена категории земель пяти земельных участков для размещения кладбищ в муниципалитете; перевод земель производится в д. Соломасово для возведения на его территории загородного отеля с ландшафтным парком, предназначенных для круглогодичного приема туристов, а также проведения культурно-развлекательных мероприятий; ряд участков предполагается под жилищную застройку, в том числе для льготных категорий жителей; в границах Алексина запланировано строительство агропарка. Изменения в генплан призваны также исправить неточности, допущенные в прошлой редакции документа.

Было отмечено, что прошлый генплан муниципалитета был утвержден в 2015 году. Для дальнейшего устойчивого развития городского округа возникла необходимость во внесении изменений в документ. Она продиктована увеличением налогооблагаемой базы, привлечением инвестиций в район, вовлечением в оборот земель.

Решением членов градсовета изменения были одобрены.

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