Туляки отправили пряники детям Сирии

С инициативой передать подарки юным сирийцам выступили жители Тульского региона. Акцию поддержал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, и две тонны тульских пряников отправились из оружейной столицы прямиком в Сирию.

- В Сирийской Арабской Республике сохраняется непростая ситуация. Но дети всегда остаются детьми, и в Новый год у них обязательно должен быть праздник. А значит, и сладкие подарки. Вот туляки и решили порадовать сирийских ребят пряниками, которые славятся на весь мир. Делиться и угощать самым лучшим – это давняя российская традиция. Надеюсь, что детям понравится наш подарок, и что в других регионах России тоже поддержат нашу акцию, - сказал Алексей Дюмин.

Отметим, что Тульская область уже не первый раз выступает с такой акцией, отправляя сирийским детям подарки. Недавно жители региона передавали им мед.