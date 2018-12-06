2018-12-06T15:53:47+03:00
Общество

Туляки отправили пряники детям Сирии

В Сирию было направлено две тонны лакомства
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С инициативой передать подарки юным сирийцам выступили жители Тульского региона. Акцию поддержал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, и две тонны тульских пряников отправились из оружейной столицы прямиком в Сирию.

- В Сирийской Арабской Республике сохраняется непростая ситуация. Но дети всегда остаются детьми, и в Новый год у них обязательно должен быть праздник. А значит, и сладкие подарки. Вот туляки и решили порадовать сирийских ребят пряниками, которые славятся на весь мир. Делиться и угощать самым лучшим – это давняя российская традиция. Надеюсь, что детям понравится наш подарок, и что в других регионах России тоже поддержат нашу акцию, - сказал Алексей Дюмин.

Отметим, что Тульская область уже не первый раз выступает с такой акцией, отправляя сирийским детям подарки. Недавно жители региона передавали им мед.

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