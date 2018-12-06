Анна Каренина, Филипок и Лев Толстой: в Туле установили ледяные скульптуры

Ледяные скульптуры воссозданы по произведениям Льва Николаевича Толстого. В историческом центре Тулы на ул. Металлистов расположились с детства знакомые герои - Анна Каренина, Андрей Болконский и Наташа Ростова, Филипок, Пьер Безухов. Нашлось место на импровизированной выставке и самому великому земляку. Всего 6 скульптур. Над их созданием работали скульпторы из Казани.

Фото: Алексей ФОКИН

Рустам Габбасов трудился над создание скульптур во многих городах страны: Оренбург, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Казань и другие. Теперь в его копилке появилась и Тула. Вместе с мастерами своей команды они работали над созданием ледяных шедевров на ул. Металлистов 4 дня.

- Для создания скульптур используем чистейший лед, не содержащий водорослей и песка. Лед выпиливают главным образом из спокойных водоемов: прудов и озер. Этот привезен из Перми. Толщина ледяного покрова в тульских водоемах пока недостаточна, - рассказывает скульптор Рустам Габбасов.

Фото: Алексей ФОКИН

Вес скульптуры около 100 кг

Блоки выпиливают изо льда, образовавшегося на водоеме, бензопилой. Затем вытаскивают с помощью специальных крюков и полозьев. При этом необходимо быть максимально внимательным. Слишком тонкий лед может не выдержать вес блока и проломиться. Аккуратность соблюдают и при транспортировке льда из-за хрупкости материала.

Работа с этими блоками довольно опасна. И в первую очередь, из-за их веса. В данном случае каждый такой блок весит около 60 кг. Не менее сложная работа — собрать скульптуру. К примеру, Лев Толстой состоит из 12 блоков. Суммарный вес скульптуры практически 100 кг. В высоту сами фигуры достигают порядка 2 метров. Соединяют между собой блоки с помощью воды.

Фото: Алексей ФОКИН

Новогодняя подстветка

При создании ледяных шедевров скульпторы используют различные инструменты: от бензопилы, топора до, созданных автором под себя, резцов различного размера. При себе обязательно острый нож.

- Им бриться можно, - шутит скульптор. - Лед любит очень острую заточку.

Вначале лишний материал мастер удаляет с помощью пилы, формируя очертания будущей скульптуры. После переходит к мелким деталям. Их прорабатывают с помощью резцов. Готовую скульптуру полируют, убирая все неровности и дефекты. Чтобы добиться блеска скульптуру обдувают теплым воздухом с помощью фена, прикладывают утюг или даже заглаживают ладонью.

Фото: Алексей ФОКИН

Но для того чтобы добиться практически портретной схожести с оригиналом, по признанию создателей, нужно чувствовать скульптуру. Удалось ли ее добиться, туляки могут оценить 7 декабря, в день старта проекта «Тула — новогодняя столица России».

Создатели скульптур отмечают: особенно эффектно герои толстовских произведений буду выглядеть вечером в новогодней подсветке. При соответствующей температуре за окном скульптуры должны простоять до весны.