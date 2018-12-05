2018-12-05T17:18:38+03:00
Происшествия

В Тульской области в ДТП попал автобус с детьми

Второй участник аварии - водитель "ВАЗ-2106" - ушиб лоб
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 декабря в деревне Фатеево Киреевского района произошло ДТП. Автобус "ПАЗ", который перевозил детей, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106". Сообщение о происшествии поступило на службы спасения в 15:55.

К месту происшествия сразу же были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Предположительно, виновником аварии мог стать водитель легковушки.

По словам начальника отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, в автобусе находились 12 человек, 10 из них — дети. Они не получили травм. В результате ДТП водитель "ВАЗ-2106" ушиб лоб.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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