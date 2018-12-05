В Тульской области в ДТП попал автобус с детьми

5 декабря в деревне Фатеево Киреевского района произошло ДТП. Автобус "ПАЗ", который перевозил детей, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2106". Сообщение о происшествии поступило на службы спасения в 15:55.

К месту происшествия сразу же были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Предположительно, виновником аварии мог стать водитель легковушки.

По словам начальника отделения информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрея Ярцева, в автобусе находились 12 человек, 10 из них — дети. Они не получили травм. В результате ДТП водитель "ВАЗ-2106" ушиб лоб.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.