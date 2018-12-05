2018-12-05T16:25:56+03:00
Общество

Погода в Туле 6 декабря: гололед и мокрый снег

В отдельных районах синоптики обещают туман
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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6 декабря 2018 года в Туле и области облачно.

Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 8 мм)

Местами слабый гололед, налипание мокрого снега

В отдельных районах туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом днем на северный. Порывы его будут достигать 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью -7…-2°С, днем -5…-0°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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