Погода в Туле 6 декабря: гололед и мокрый снег
В отдельных районах синоптики обещают туман
Фото: Алексей ФОКИН
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6 декабря 2018 года в Туле и области облачно.
Синоптики прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега (по данным сайта Метеоинфо – до 8 мм)
Местами слабый гололед, налипание мокрого снега
В отдельных районах туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом днем на северный. Порывы его будут достигать 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью -7…-2°С, днем -5…-0°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.