2018-12-04T17:01:16+03:00
Общество

В Туле залили каток на ул. Бондаренко

Всего в областном центре будут залиты 26 катков
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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4 декабря в Туле залили каток на ул. Бондаренко, 23. Он востребован у жителей областного центра. Рядом располагаются дошкольные учреждения, школы. Всего в областном центре будут залиты 26 катков.

На заливку катка уйдет около 300 кубометров холодной воды. Работы проводятся в течение четырех дней. После заливки льда его отшлифуют горячей водой.

Рядом с катком будет функционировать бесплатный прокат коньков на 150 пар. С предоставлением спортивного инвентаря помогут неравнодушные жители и предприниматели. Переобуться туляки смогут в комфортных условиях. Внутри небольшого помещения будет отопление и освещение. А вечером на катке организуют музыкальное сопровождение.

За катком будут следить: убирать снег, выравнивать поверхность льда на протяжении всего зимнего периода.

Катки постепенно заливают во всех территориальных округах Тулы. Всего в областном центре будут залиты 26 катков.

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