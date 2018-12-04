Электронные сервисы создают доступную среду

- Вопрос развития электронных сервисов актуален для миллионов получателей государственных услуг, - обозначила ключевую тему «круглого стола» исполняющая обязанности управляющего Тульским региональным отделением Фонда Елена Агаева, - Стратегия развития информационного общества в России направлена на улучшение качества жизни граждан, повышение доступности государственных услуг.

По ее словам, за 10 месяцев 2018 года региональное отделение Фонда оказало более 177 тысяч государственных услуг, в том числе более 123 тысяч услуг в электронном виде, что составляет 70%. Из 27 пилотных проектов Фонда, в Тульской области граждане могут воспользоваться 13 сервисами нового поколения.

Флагманский сервис Фонда – Электронный листок нетрудоспособности – стартовал с 1 июля 2017 года. Больничный можно получить в форме электронного документа.

– Его преимущества в сокращении расходов на изготовление бланков, исключении случаев страхового мошенничества (поддельных больничных) и ошибок при заполнении, - - сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Полсычева.

Логическим продолжением внедрения ЭЛН станет с 1 июля 2019 года проект ФСС «Прямые выплаты». В рамках пилотного проекта выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет осуществляться ФСС на счета граждан. Сейчас перечисление пособий производит работодатель. В ряде ситуаций случаются задержки и неверные выплаты пособий. В дальнейшем получать пособия работающие граждане будут получать напрямую из ФСС.

-Введение ЭЛН и системы «прямых выплат» - настоящий прорыв в социальном страховании, который нужен всем участникам трудовых отношений, медицинским учреждениям, Фонду социального страхования. – отметила директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Анастасия Иващенко.

В КАССУ ИДТИ НЕ НАДО

Тульское отделение ФСС совместно с РЖД реализует пилотный проект «Электронные талоны ФСС», который дает возможность льготникам получить билет к месту санаторно-курортного лечения и обратно удобным для них способом.

Граждане, которые подали заявление на обеспечение путевкой в санаторно-курортные учреждения с проездом в поездах дальнего следования, получают электронные талоны. Это очень удобный способ оформления проезда: региональное отделение Фонда выдало уже 842 талона.

Евгений Макалов, член комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Тульской области, попросил рассмотреть возможность получения инвалидами не только железнодорожных билетов, но и билетов на самолет. Поскольку ехать на поезде с ребенком, больным ДЦП в поезде в течение 20 часов, невозможно.

НАВИГАТОР ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ

В Тульской области стартовал пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов». На каждого ребенка оформлен документ, который содержит информацию о сроках замены технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

- Куратор контролирует исполнение этой программы и работает индивидуально с каждой семьей, - рассказала начальник отдела социальных программ Тульского ФСС Лада Щепетева. - Навигатор поможет организовать индивидуальную работу с семьями детей-инвалидов для улучшения качества оказываемых услуг.

Наталья Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, предложила Фонду помощь в доведении информации о проекте «Социальный ПИН для детей-инвалидов» с помощью своих ресурсов до родителей и законных представителей семей с детьми-инвалидами.

ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАКУПКИ

Фонд социального страхования РФ запустил новый проект «Открытый контракт», созданный в целях реализации основных принципов контрактной системы в сфере закупок – прозрачности, гласности, эффективности.

В проекте «Открытый контракт» сведения о закупочной деятельности размещаются на открытом бесплатном ресурсе (ok.fss.ru), если начальная цена контракта превышает 1 млн рублей. Информация о планируемых закупках доступна для просмотра и ознакомления. Это позволяет пользователям свои замечания и предложения направлять в ФСС. Ответ на опубликованное сообщение или вопрос по конкретной закупке размещается в Компоненте в течение двух рабочих дней.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УСЛУГАМ

Сервис «Социальный навигатор» содержит подробную информацию обо всех государственных социальных услугах Фонда. Мобильное приложение находится в стадии тестирования, но его уже можно скачать с сайта sn.fss.ru. «С помощью сервиса можно будет получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов, взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации, отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения, - пояснила начальник отдела информатизации Наталия Панова.

Еще один интересный проект – социальный чат-бот Помощник ФСС, интегрированный в голосовой сервис Яндекса – «Алиса». Уже скоро можно будет узнать подробную информацию о том, как получить необходимое средство реабилитации, какие документы для этого нужны, как оформить электронный больничный. Кроме того, сервис позволит посмотреть свои последние листки нетрудоспособности. Голосовой помощник направит вам на электронную почту данные по последнему больничному листу.

Преимущества электронных сервисов очевидны. Поэтому Тульское отделение Фонда социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям области.