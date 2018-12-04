2018-12-04T15:25:24+03:00
Здоровье

Оформляем больничный без бумаг и очередей

В Туле состоялся организованный газетой «Комсомольская правда» и региональным отделением Фонда социального страхования круглый стол, посвященный цифровизации социальных услуг
Юлия КУДЫМОВА
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..Фото: Алексей ФОКИН
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- Вопрос развития электронных сервисов актуален для миллионов получателей государственных услуг, - обозначила ключевую тему «круглого стола» исполняющая обязанности управляющего Тульским региональным отделением Фонда Елена Агаева, - Стратегия развития информационного общества в России направлена на улучшение качества жизни граждан, повышение доступности государственных услуг.

- С 1 июля 2017 года лист нетрудоспособности может быть выдан в форме электронного документа, - сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Полсычева. – Его преимущества в сокращении расходов на изготовление бланков, исключении случаев страхового мошенничества (поддельных больничных) и ошибок при заполнении.

При первичном обращении врач предлагает пациенту оформить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Получив согласие, он в течение всего нескольких минут заполняет электронную форму, сообщает пациенту номер больничного. В дальнейшем работник сообщает номер работодателю. По этому номеру в личном кабинете электронного сервиса Фонда cabinets.fss.ru пациент сможет получить информацию по начисленным и выданным пособиям. Доступ в электронный кабинет возможен после регистрации на едином портале госуслуг.

Логическим продолжением внедрения ЭЛН станет с 1 июля 2019 года проект ФСС «Прямые выплаты». В рамках пилотного проекта выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет осуществляться ФСС на счета граждан. Сейчас перечисление пособий производит работодатель. В ряде ситуаций случаются задержки и неверные выплаты пособий. В дальнейшем получать пособия работающие граждане будут получать напрямую из ФСС.

Работник может быть уверен в начислении причитающейся суммы своевременно и в полном объеме вне зависимости от экономического состояния организации. Также можно выбрать способ получения: на банковскую карту или расчетный счет. Для работодателя важно, что не нужно изымать средства из оборота, тем самым повышая свою финансовую устойчивость.

-Введение ЭЛН и системы «прямых выплат» - настоящий прорыв в социальном страховании, который нужен всем участникам трудовых отношений, медицинским учреждениям, Фонду социального страхования. – отметила директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Анастасия Иващенко.

Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Елена Фурсикова заверила, что работа врачей уже включает в себя оформление больничных листов, а вот очереди за выдачей листов нетрудоспособности, наоборот, сократятся.

Депутат Тульской областной Думы Галина Ивановна Алешина подчеркнула, что введение электронного листка нетрудоспособности позволяет снять с граждан обязанности «курьера» по передаче больничного из медицинской организации на место работы, таким образом, минимизируется участие застрахованного лица в процессе передачи сведений о страховом случае. В процессе передачи больничного работник может его порвать потерять испортить, что никогда не произойдет с электронным документом. Это позволяет сократить число конфликтных ситуаций в медицинских организациях и у работодателей.

Преимущества электронных сервисов очевидны. Поэтому Тульское отделение Фонда социального страхования будет стремиться к тому, чтобы все его услуги не просто предоставлялись в электронном виде, а были доступны, понятны и удобны всем жителям области.

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