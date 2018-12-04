2018-12-04T15:30:28+03:00
Общество

Редакция «Комсомольской правды в Туле» поздравляет Тульскую областную Думу с 25-летием

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо Тульской области
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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За 25 лет Тульская областная Дума вписала много славных страниц в богатую историю региона. Ряд значимых нормативных актов, которые принимали парламентарии, дали большой стимул для социально-экономического развития территории, формирования благоприятного инвестиционного климата, а значит и повышения уровня благосостояния жителей.

Сегодня Дума вносит важный вклад в создание целостной системы законодательства региона, становление гражданского общества. В числе ее приоритетов также конструктивное взаимодействие со всеми ветвями власти. Впереди у Думы множество планов, реализация которых напрямую направлена на благополучие жителей Тульской области.

Редакция желает крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо Тульской области.

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