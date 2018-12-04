Тульский «Арсенал» сразил питерский «Зенит»

Подкрепившись наваристой кашей из полевой кухни в веселой фан-зоне, попивая горячий чай на трибунах (болельщикам разрешили проносить небольшие термосы), поклонники тульского футбола надеялись и верили, что оружейникам удастся одолеть противника из северной столицы.

Так и случилось. Заключительный домашний матч уходящего года, собравший 10 658 зрителей, завершился для оружейников весьма успешно. Тульскому «Арсеналу» удалось переиграть лидера чемпионата России - питерский «Зенит».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Не спас сине-бело-голубых даже любимец болельщиков всей России Артем Дзюба. При представлении питерцев он удостоился особых аплодисментов. Поклонники «Арсенала» не забыли еще, как ярко Артем выступал за красно-желтых прошедшей весной.

Первый тайм

Домашняя игра оружейников, кстати говоря, первая во главе с Игорем Черевченко, началась стремительно для обеих команд.

На 3-й минуте Эрнани издали отправил мяч в опасной близости от штанги ворот Левашова. Еще через три минуты счет был открыт. Бакаев заметил разрыв в центральной зоне защиты гостей и бросил в прорыв Ткачева.

Фото: Алексей ФОКИН

Забить Сергею помешал Анюков, но первым к отскочившему мячу успел Кангва и в падении направил его в створ. Лунев не смог сразу зафиксировать мяч, остановив его за линией ворот. 1:0.

Канониры разыгрывали мяч быстро, на флангах резкие и техничные Мирзов и Бакаев создавали угрозу воротам питерцев. У «Зенита» преобладали позиционные атаки, державшие в напряжении защиту канониров. Такая бурная игра явно радовала глаз.

Фото: Алексей ФОКИН

На 20-й минуте трибуны стали скандировать фамилию вратаря «Арсенала». Левашов спас туляков, отразив удар Ерохина из убойной позиции. Однако минуту спустя гости добились своего: Кузяев замкнул прострел Эрнани и сравнял счет. 1:1.

Но на перерыв команды отправились уже с перевесом в пользу туляков. Мирзов обводящим ударом забил мяч в дальний угол ворот. 2:1.

Фото: Алексей ФОКИН

Второй тайм

На первых порах второго тайма Кузяев зацепил Кангву, который мчался по левому флангу. Замбиец смог устоять на ногах, а вот зенитовцу вписали желтую карточку. Не успели трибуны пережить этот момент, как Кангва с отличного паса Бакаева вышел один на один с Луневым. Напряжение болельщиков в этом момент возросло, но гола не случилось - Эванс попал в штангу.

Фото: Алексей ФОКИН

Не успели и глазом моргнуть, как тут же Эрнани сравнял результат. 2:2.

Но оружейники сдаваться не собирались. Неутомимый Кангва смог воспользоваться оплошностью Мевли и вновь вывел счет в пользу канониров. 3:2.

Фото: Алексей ФОКИН

Завершающим ударом стал гол Бакаева. Он, после кросса Мохаммеда, сместился с правого фланга к центру и поразил ворота противника. 4:2.

Кураж канониров смог прервать только финальный свисток арбитра. Мощная и уверенная игра окончилась победой туляков.

Фото: Алексей ФОКИН

СКАЗАНО

- Мы готовились к игре, просмотрели «Зенит», сделали выводы. Футболисты поняли, чего мы от них хотим. В итоге - такой результат. Почти все получилось, но есть моменты, которые надо отрабатывать. Мы с Игорем Семшовым двое суток думали, кого поставить на острие атаки вместо Джорджевича. Выбор пал на Кангву. Мы знали слабые стороны «Зенита», вверху там выиграть очень тяжело, решили поставить быстрого форварда. Спасибо болельщикам за сумасшедшую атмосферу. В такой холод пришли поддержать любимую команду! В наших планах на зиму - достижение баланса между обороной и атакой. Пока есть небольшие погрешности в этом плане. Также будем с руководством обсуждать тему укрепления команды. Думаю, что две-три позиции нуждаются в усилении, - отметил главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Игра для нас началась неудачно. Пришлось отыгрываться, мы поставили себя в сложные условия. Расстроило, как сыграли в обороне. Когда забили мяч, вернулись в игру, но ошибка повлияла психологически. Не хватило сил, чтобы отыграться. Ключевым моментом матча назову третий гол. Достаточно обидный пропущенный мяч. Он серьезно повлиял на ход всей игры. Четвертый мяч усложнил нашу задачу по спасению. Что же касается «Арсенала», все команды играют против лидера с удвоенной энергией. Если мы играем ниже своего уровня, соперник этим пользуется. «Арсенал» сегодня сыграл так, как им нравится и удобно, - прокомментировал поражение главный тренер «Зенита» Сергей Семак.