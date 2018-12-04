2018-12-04T08:49:05+03:00
Политика

В Тульской области назначили новых министра образования и председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку

В правительстве региона произошли кадровые изменения
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В правительстве региона произошли кадровые измененияВ правительстве региона произошли кадровые изменения
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В Тульской области назначили новых министра образования и председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку. Об этом стало известно 3 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

Министерство образования возглавила Алевтина Шевелева. Ранее она занимала должность заместителя министра – директора департамента образования.

Председателем комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку назначен Вячеслав Романов, который до этого занимал должность заместителя министра экономического развития региона.

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