В Тульской области назначили новых министра образования и председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку
В правительстве региона произошли кадровые изменения
В правительстве региона произошли кадровые изменения
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В Тульской области назначили новых министра образования и председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку. Об этом стало известно 3 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.
Министерство образования возглавила Алевтина Шевелева. Ранее она занимала должность заместителя министра – директора департамента образования.
Председателем комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку назначен Вячеслав Романов, который до этого занимал должность заместителя министра экономического развития региона.