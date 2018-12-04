В Тульской области назначили новых министра образования и председателя комитета по предпринимательству и потребительскому рынку. Об этом стало известно 3 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

Министерство образования возглавила Алевтина Шевелева. Ранее она занимала должность заместителя министра – директора департамента образования.

Председателем комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку назначен Вячеслав Романов, который до этого занимал должность заместителя министра экономического развития региона.