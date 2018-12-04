2018-12-04T08:50:58+03:00
Общество

Сгоревший в Туле ресторан "Петр Петрович" планируют полностью восстановить через три месяца

После случившегося в заведении предстоит отремонтировать третий этаж и кровлю здания
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, вечером 30 ноября произошел пожар в ресторане «Петр Петрович». В момент возгорания ресторан принимал посетителей. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Дмитрий Жаданов, генеральный директор, управляющий партнер ресторана-пивоварни «Петр Петрович» прокомментировал «КП-Тула» случившееся:

Дмитрий Жаданов, генеральный директор, управляющий партнер ресторана

Дмитрий Жаданов, генеральный директор, управляющий партнер ресторана

- В причинах пожара, случившегося вечером 30 ноября в «Петре Петровиче», предстоит разобраться. Пока, по нашим ощущениям, это могло произойти из-за дефекта светильника или проводки на третьем этаже. К первоначально выдвинутой версии СМИ о коротком замыкании мы все-таки не склоняемся. В момент возгорания в ресторане, как и положено, сработала пожарная сигнализация, светились пожарные выходы, сотрудники повели себя грамотно и оперативно, и все гости вовремя и достаточно быстро эвакуировались из здания. Пострадавших нет - это самое главное. Пожарные оперативно прибыли на место, с огнем боролись несколько часов.

После случившегося нам предстоит полностью восстанавливать третий этаж ресторана и кровлю здания. Фасаду необходим косметический ремонт. Помещения первого, второго этажа, панорамные веранды, а также наше пивоваренное и кухонное оборудование, к счастью, не пострадали. В данный момент в ресторане ведутся клининговые работы, далее мы планируем приступить к восстановлению.

Можем прогнозировать, что за два месяца нам удастся подготовить к открытию залы первого и второго этажа, а еще через месяц представить полностью новый, отремонтированный третий этаж. Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить всех наших гостей, партнеров, коллег из других ресторанов за сопереживание и поддержку! Нам очень приятно, что многие в Туле искренне за нас волнуются и с нетерпением ждут возвращения «Петра Петровича» в строй. Сделаем все, чтобы это произошло как можно скорее.

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