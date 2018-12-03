Тульский "Арсенал" сразил питерский "Зенит"
Игра в Туле окончилась со счетом 4:2 в пользу канониров
Фото: ПФК "Арсенал"
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3 декабря 2018 года, на Центральном стадионе в Туле прошел матч 16-тура Российской премьер лиги.
На поле встретились тульский "Арсенал" и питерский "Зенит".
В этот раз оружейникам удалось одержать победу над лидерами турнирной таблицы чемпионата.
Игра в Туле окончилась со счетом 4:2 в пользу канониров.
Голы забили: Кангва 8’, Кузяев 21’, Мирзов 38’, Эрнани 57’, Кангва 75, Бакаев 77’.
Фото: ПФК "Арсенал"
Фото: ПФК "Арсенал"
Фото: ПФК "Арсенал"
Фото: ПФК "Арсенал"
Фото: ПФК "Арсенал"