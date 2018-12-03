2018-12-03T21:39:34+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" сразил питерский "Зенит"

Игра в Туле окончилась со счетом 4:2 в пользу канониров
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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3 декабря 2018 года, на Центральном стадионе в Туле прошел матч 16-тура Российской премьер лиги.

На поле встретились тульский "Арсенал" и питерский "Зенит".

В этот раз оружейникам удалось одержать победу над лидерами турнирной таблицы чемпионата.

Игра в Туле окончилась со счетом 4:2 в пользу канониров.

Голы забили: Кангва 8’, Кузяев 21’, Мирзов 38’, Эрнани 57’, Кангва 75, Бакаев 77’.

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

Фото: ПФК "Арсенал"

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