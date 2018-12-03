2018-12-04T08:32:58+03:00
Происшествия

В тульском ресторане "Петр Петрович" разбирают завалы после пожара

Команда заведения выразила надежду, что ей удастся восстановить все, над чем она работала последние 7 лет
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В тульском ресторане "Петр Петрович" разбирают завалы после пожара. Напомним, ЧП произошло вечером 30 ноября. В это время ресторан работал в штатном режиме и принимал гостей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники и гости заведения быстро эвакуировались из здания. Обошлось без жертв. В результате происшествия в заведении по всей площади сгорела и обрушилась кровля, закоптились стены. Первый и второй этажи ресторана пролиты.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Что касается дальнейшей судьбы ресторана, то команда заведения выразила надежду, что ей удастся восстановить все, над чем она работала последние 7 лет. Также она принесла извинения всем гостям, чьи планы на вечер были нарушены и поблагодарила всех, кто выразил слова поддержки.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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