В тульском ресторане "Петр Петрович" разбирают завалы после пожара. Напомним, ЧП произошло вечером 30 ноября. В это время ресторан работал в штатном режиме и принимал гостей.

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники и гости заведения быстро эвакуировались из здания. Обошлось без жертв. В результате происшествия в заведении по всей площади сгорела и обрушилась кровля, закоптились стены. Первый и второй этажи ресторана пролиты.

Фото: Алексей ФОКИН

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Фото: Алексей ФОКИН

Что касается дальнейшей судьбы ресторана, то команда заведения выразила надежду, что ей удастся восстановить все, над чем она работала последние 7 лет. Также она принесла извинения всем гостям, чьи планы на вечер были нарушены и поблагодарила всех, кто выразил слова поддержки.