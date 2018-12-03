2018-12-03T16:53:23+03:00
Происшествия

Житель Тульской области заплатит штраф за рамещение в соцсети экстремистской видеозаписи

Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Прокуратура Суворовского района провела проверку по сообщению о распространении экстремистских материалов в интернете.

33-летний мужчина разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, которая внесена Министерством юстиции РФ в федеральный список экстремистских материалов.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по статье «массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».

Суд назначил мужчине административный штраф в размере 1 000 рублей. Видеозапись из сети удалена.

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