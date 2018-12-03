В Тульской области женщина ударила мужа кухонным ножом

Заместитель Новомосковского городского прокурора утвердил обвинительное постановление по уголовному делу. 31-летнюю женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пьяные супруги поссорились на кухне своей квартиры. Решить спор женщина решила радикально и схватилась за нож. Она ударила мужа, стоящего к ней спиной, лезвием ножа в область грудной клетки слева сзади.

Судебно-медицинский эксперт повреждение квалифицировал, как легкий вред здоровью. Женщине избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.