2018-12-03T16:46:42+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина ударила мужа кухонным ножом

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Заместитель Новомосковского городского прокурора утвердил обвинительное постановление по уголовному делу. 31-летнюю женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Пьяные супруги поссорились на кухне своей квартиры. Решить спор женщина решила радикально и схватилась за нож. Она ударила мужа, стоящего к ней спиной, лезвием ножа в область грудной клетки слева сзади.

Судебно-медицинский эксперт повреждение квалифицировал, как легкий вред здоровью. Женщине избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

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