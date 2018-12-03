2018-12-03T10:24:11+03:00
Общество

Клиника «ВЗГЛЯД®» подарила премии «Тульский бренд» вымпел, побывавший в космосе

На нем оставили специальные печати командиры международной и российской части МКС
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®» стала победителем премии «Тульский бренд 2018» в номинации «Медицина».

- Премия «Тульский бренд» - это очень высокая награда. Для нас она имеет большое значение. Я хочу сказать не просто спасибо организаторам за такую честь, но и напомнить, что нашей клинике в этом году исполняется 15 лет, а значит и 15 лет плодотворного сотрудничества с «Комсомольской правдой». Они оказывают неоценимую помощь в формировании положительного облика нашей организации, продвижении бренда, поддержке его на тульском и российском рынке, - сказал генеральный директор ООО «ВЗГЛЯД» Игорь Юрьевич Мацур.

Отметим, что партнерами клиники являют многие предприятия, компании. Среди них и Роскосмос. 23 марта 2018 года на космическом корабле вымпелы с брендом клиники «ВЗГЛЯД» былм отправлены на МКС. 12 апреля — в День космонавтики — командиры международной и российской части станции поставили на вымпелы специальные печати. 3 июня символы клиники вернулись на Землю. Фото вымпелов в обзорном модуле станции на фоне Земли можно увидеть на стенде в холле клиники.

В знак благодарности один из уникальных вымпелов был вручен генеральному директору холдинга "Медиа-Тула" Павлу Коренюгину.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
В Туле Дед Мороз поздравил детей Привокзального округа
В Щекино задержали пьяного водителя
В Туле продожается вырубка аварийных деревьев
В Зареченском округе Тулы открыто восемь катков и хоккейных коробок
В Туле мать и дочь осудили за хищение четырех миллионов рублей у коммерческого банка
При пожаре в селе Пятницкое в Туле пострадал человек
В Туле уже залили 20 катков
Туляк угнал у собутыльника авто и попал на нем в ДТП
В тульском Заречье на шести контейнерных площадках выявлены нарушения
На Губернском катке пройдут показательные тренировки и игры по хоккею с шайбой
В Туле определили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Мужчина избил незнакомца около одного из супермаркетов Новомосковска
Улицы Тулы убирают 72 машина и 139 человек
В парке «Патриот – Тула» могут проложить трассы для мотокросса и велотриала