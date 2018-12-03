Клиника «ВЗГЛЯД®» подарила премии «Тульский бренд» вымпел, побывавший в космосе

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®» стала победителем премии «Тульский бренд 2018» в номинации «Медицина».

- Премия «Тульский бренд» - это очень высокая награда. Для нас она имеет большое значение. Я хочу сказать не просто спасибо организаторам за такую честь, но и напомнить, что нашей клинике в этом году исполняется 15 лет, а значит и 15 лет плодотворного сотрудничества с «Комсомольской правдой». Они оказывают неоценимую помощь в формировании положительного облика нашей организации, продвижении бренда, поддержке его на тульском и российском рынке, - сказал генеральный директор ООО «ВЗГЛЯД» Игорь Юрьевич Мацур.

Отметим, что партнерами клиники являют многие предприятия, компании. Среди них и Роскосмос. 23 марта 2018 года на космическом корабле вымпелы с брендом клиники «ВЗГЛЯД» былм отправлены на МКС. 12 апреля — в День космонавтики — командиры международной и российской части станции поставили на вымпелы специальные печати. 3 июня символы клиники вернулись на Землю. Фото вымпелов в обзорном модуле станции на фоне Земли можно увидеть на стенде в холле клиники.

В знак благодарности один из уникальных вымпелов был вручен генеральному директору холдинга "Медиа-Тула" Павлу Коренюгину.