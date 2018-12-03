2018-12-03T09:11:59+03:00
Спорт

Артем Дзюба сыграет против тульского "Арсенала"

В заключительной домашней игре 2018 года «Арсенал» встречается с «Зенитом»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Артем Дзюба сыграет против тульского "Арсенала". 3 декабря в 19.30 на Центральном стадионе состоится заключительная домашняя игра 2018 года. «Арсенал» встречается с лидером чемпионата России петербургским «Зенитом».

Сейчас канониры находятся на границе с десяткой лучших команд. С находящимися в прямой зоне вылета «Крыльями Советов» туляков разделяют всего три очка. Петербуржцы напротив идут с превышением (на два очка) графика триумфатора предыдущего сезона «Локомотива», демонстрируют стабильную игру.

Отдельная тема в зенитовском контексте - Артем Дзюба. Минувшей весной в Туле у футболиста, который перешел из северной столицы на условиях аренды, начался новый виток в карьере. В «Арсенале» харизматичный форвард снова стал тем неудержимым Дзюбой, каким его знала футбольная Россия.

Памятен также для болельщиков апрельский матч «Арсенал» - «Зенит», ставший одним из самых выразительных в сезоне-2017/18. Он завершился со счетом 3:3.

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