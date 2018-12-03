Тульских детей с нарушениями слуха подготовят к ЕГЭ

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В число пяти проектов, авторы которых получат начальное финансирование в размере 1,2 млн рублей, вошли туляки Павел и Елена Максимовы с идеей обучения слабослышащих детей.

Финальное заседание жюри конкурса состоялось 22 ноября в Москве. Из десяти финалистов эксперты определили имена пятерых победителей. Ими стали социальные предприниматели – авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства.

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Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат победителям начальное финансирование в течение одного года в размере 1,2 млн рублей. Свои гранты и консультационную помощь в развитии проекта получат:

1. Елена и Павел Максимовы из Тулы с проектом «В тишине» будут готовить детей с нарушениями слуха к ЕГЭ.

Елена и Павел провели исследование, которое показало, что более 80% неслышащих людей работают на невостребованных профессиях из-за плохой подготовки в школе: учителя преподают по устаревшим методикам и нередко не знают русский жестовый язык. Чтобы решить эту проблему, Максимовы создали тестовую версию программы для подготовки неслышащих детей к ЕГЭ по базовой математике. За полгода курс прошли 40 глухих, 15 из них выбрали и сдали экзамен на положительную оценку. Сегодня коррекционная школа в Казани обучает по программе Максимовых глухих детей 10-11 классов. Елена и Павел планируют создать программы с использованием жестового языка для подготовки детей с нарушениями слуха к сдаче ЕГЭ и вступительным экзаменам в вуз по 9 предметам.

2. Ирина Белозерова из Архангельска. Проект «Нейроворсинки»: специальная продукция из шерсти для недоношенных детей.

3. Алексей Соколов из Новосибирска. Проект «Жестовый код»: приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей.

4. Александра Фешина из Москвы. Фонд «Свет в руках»: помощь родителям при потере ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы его жизни.

5. Юрий Мосенжник из деревни Шутово в Псковской области. База отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.

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Поддержат информационно

При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в их регионах. А кроме того – консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

В жюри конкурса вошли: генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, директор международного фонда Reach for Change Софья Брейтхольц и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова. Также проекты оценивало детское жюри.

В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 298 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 126 наиболее перспективных проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 51 лучшую работу.

Также на церемонии награждения организаторы объявили лучших журналистов, участников конкурса для представителей СМИ #ГЕРОИПЕРЕМЕН. Лучшей публикацией на социальную тему стала статья Маргариты Зайцевой «За границей темноты» в газете «Аргументы недели» (Ростов-на-Дону). Первое место в номинации «Лучший телесюжет» заняла Ирина Данильянц, автор видеоматериала «Чудомамы» на канале «Россия1» (Казань). Победу в номинации «Лучший радиорепортаж» жюри присудило Татьяне Власовой за программу «Школа мастеров» на радио «Липецк-FM».

Авторы лучших статей получили премию 30 000 рублей, а обладатели 2-го и 3-го места – подарки от партнеров фонда. В жюри конкурса #ГЕРОИПЕРЕМЕН вошли директор фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина, блогер, фотограф, ресторатор Сергей Доля, журналист, эксперт фонда развития региональных социальных программ «Наше будущее» Мария Большакова. Свои статьи и репортажи о социальных проектах в России прислали 146 участников.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».