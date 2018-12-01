Погибшие при пожаре дети были незаконно переданы под опеку

Напомним, 21 ноября в Зареченском районе Тулы при пожаре погибли четверо детей. Двое из них были приемными.

Следователи в рамках расследования уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», возбудили уголовные дела о халатности ряда работников одного из медучреждений Зареченского района, сотрудников опеки Тулы, а также территориального отдела по Алексинскому району и рабочему поселку Новогуровский министерства труда и социальной защиты Тульской области (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, на основании заключения территориального отдела по Туле министерства труда и социальной защиты Тульской области в приемную семью пострадавшей были переданы пятеро детей.

Документы, необходимые для установления опеки, были составлены на основании медицинского заключения об отсутствии у женщины заболеваний, которые могли помешать принятию под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Справка была выдана в одном из медицинских учреждений Зареченского района Тулы.

Однако в СУ СК РФ по Тульской области настаивают: сведения, содержащиеся в данном заключении, не соответствовали действительности. В связи с этим дети пострадавшей были незаконно переданы ей под опеку.

Кроме того, по данным следствия, в сентябре 2017 года пострадавшая обратилась с заявлением по месту своей регистрации в территориальный отдел города министерства труда и социальной защиты Тульской области о признании ее опекуном пяти детей. В приложении к заявлению она предоставила пакет документов, в том числе справку с места работы, а также заключение о результатах медицинского освидетельствования, выданное ей в вышеупомянутом медицинском учреждении, содержащее сведения, противоречащие результатам проведенного медицинского обследования. Также пострадавшая передала в органы опеки сведения о месте ее фактического проживания, не имея регистрации по данному адресу, не предоставив документального подтверждения. Достоверность документов не была проверена уполномоченными лицами, что дало пострадавшей оформить опеку над своими приемными детьми.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.